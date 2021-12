Vaudoise-Gruppe beteiligt an SEG

(AWP) Die Vaudoise-Gruppe beteiligt sich über ihre Tochtergesellschaft Vaudoise Asset Management mit 20% am Aktienkapital der SEG Suisse Estate Group. Damit stärke der Privatversicherer seine Tätigkeiten im Immobiliensektor bzw. der Verwaltung von Immobilienanlagen für Dritte in der Schweiz, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Die wichtigste Tochtergesellschaft der an der BX kotierten SEG ist die Procimmo SA mit einem Immobilienbestand im Wert von 3,5 Mrd. Fr. Mit der Beteiligung durch Vaudoise werde sich an der Struktur und am operativen Management von Procimmo aber nichts ändern, heisst es weiter. Die Hauptaktionäre der SEG halten zusammen nach wie vor die Aktienmehrheit.

Die Vaudoise ist seit 2017 durch die Übernahme von Berninvest in der indirekten Immobilienverwaltung der Schweiz tätig.