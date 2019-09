Vaudoise setzt auf Kontinuität

Vaudoise setzt bei ihren neuen Zielen bis 2022 auf Kontinuität. Rentabel will die Gesellschaft weiterhin über dem Markt wachsen, sagte der Finanzchef und künftige CEO Jean-Daniel Laffely an der Schweizer Aktienkonferenz Investora am Mittwoch. Schwerpunktmässig will die Westschweizer Gesellschaft dabei ihren Fussabdruck in der Deutschschweiz weiter vergrössern.

Die IT-Infrastruktur im Nichtlebenbereich soll in den kommenden Jahren erneuert werden. Über alle Kanäle sollen die Kunden zum Versicherer finden. Vor allem im Motorfahrzeugbereich will Vaudoise ihre digitale Sichtbarkeit erhöhen. Zudem soll der Kommissionsertrag im versicherungsnahen Bereich auch im Geschäft mit anderen Unternehmen gesteigert werden.