Vekselberg passt sich den US-Sanktionen an

Entspannung in Sulzer, Oerlikon und Schmolz + Bickenbach: Der russische Investor Viktor Vekselberg hat vor dem langen Wochenende seine Positionen in den Schweizer Industrietiteln neu geordnet: Am Beteiligungsvehikel Liwet, über das Vekselberg seine Aktienpakete an Oerlikon und Schmolz + Bickenbach kontrolliert, hat der russische Investor die Mehrheit an befreundete Investoren abgetreten. Kredite an westliche Banken sind offenbar abgelöst.

Notwendig wurde dieser Schritt, da die USA am 6. April Sanktionen gegen russische Oligarchen erlassen haben, darunter Viktor Vekselberg. Der Investor und alle seine Beteiligungen, an denen er eine Kapitalmehrheit besitzt, kamen auf eine schwarze Liste, darunter Sulzer. Banken müssen den Geldtransfer zu sanktionierten Personen und Unternehmen einschränken: Konten werden gesperrt, Dollartransaktionen verunmöglicht und bis am 6. Juni müssen die Geschäftsbeziehungen ganz gekappt sein, damit die Banken nicht Gefahr laufen, in den USA als Sanktionsbrecher zu gelten.