Venezuelas Kampf gegen die Krise

Der Präsident von Venezuela, Nicolás Maduro, ist wütend und schimpft: «Es ist zu wenig zu sagen, dass wir Benzin verschenken. Wir bezahlen, um es wegzuwerfen.» Der monatliche Mindestlohn in Venezuela reicht kaum für ein Sandwich und einen Kaffee. Theoretisch ist es aber möglich, dafür mehrere Millionen Liter Normalbenzin zu kaufen. Venezuela ist das Land mit den weltweit günstigsten Spritpreisen.

Doch damit soll nun Schluss sein. Maduro kündigte an, die Kraftstoffpreise deutlich zu erhöhen. «Benzin muss zu Weltmarktpreisen verkauft werden, um den Benzinschmuggel nach Kolumbien und in die Karibik zu stoppen», sagte er in einer Fernsehansprache Anfang vergangener Woche.