Veolia übernimmt Suez, aber nicht ganz

Mit einem zweiten Anlauf übernimmt der französische Wasser- und Entsorgungskonzern Veolia den grössten Teil seines einheimischen Konkurrenten Suez. Der Übernahme war eine längere und mit harten Bandagen geführte Auseinandersetzung zwischen den in das 19. Jahrhundert zurückreichenden Unternehmen vorausgegangen. Der Kampf gipfelte in einem direkten Angebot von Veolia an die Suez-Aktionäre. Das Management und der Verwaltungsrat von Suez, die dabei übergangen worden waren, werteten das Angebot als feindlich.

Die Gewerkschaften gingen auf die Barrikaden. Ein Gericht verfügte die Aussetzung des Angebots. Die französische Regierung mischte sich ein und verlangte von den beiden Unternehmen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist offenbar gelungen. Veolia hat ihr ursprüngliches Angebot von 18 auf 20.50 € pro Suez-Aktie erhöht, was einer Bewertung von rund 13 Mrd. € entspricht. 2012 hatte sie schon einmal versucht, Suez zu übernehmen, war aber am Kartellrecht gescheitert.

Finanzierung gesichert

Die Finanzierung der Transaktion sei gesichert, heisst es in einer Präsentation von Veolia. Darin wird auf eine hohe Konzernliquidität von fast 11 Mrd. € inklusive 4 Mrd. € an nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien verwiesen. Details der Transaktion sind allerdings noch nicht bekannt. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an