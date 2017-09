Immobilienfirma profitiert von Indexanpassungen in Deutschland

(Reuters) Mit Grand City Properties steigt die sechste Immobilienfirma in den MDax auf. Das Unternehmen, das erst vor einigen Monaten in das strenger regulierte Börsensegment Prime Standard gewechselt war, ersetze den Baukonzern Bilfinger, teilte die Deutsche Börse (DB1 91.6 0.24%) am Dienstag mit. Die Veränderungen werden zum 18. September wirksam.

Daneben geselle sich die «neue» Metro zu ihrer Schwesterfirma Ceconomy, in dem nach der Aufspaltung der «alten» Metro unter anderem die Elektronik-Händler MediaMarkt und Saturn gebündelt sind, in den Nebenwerte-Index. Dafür steigt der Küchenausrüster Rational ebenso wie Bilfinger in den SDax ab.

In den Kleinwerte-Index ziehen den Angaben zufolge ausserdem der Lieferdienst Delivery Hero sowie der Grand City-Mehrheitseigner Aroundtown. Die beiden verdrängten die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG und die Personalfirma Amadeus Fire. Zudem verlassen den SDax der Handelskonzern BayWa sowie die Aktie von Grand City Properties, die in den MDaxwechselt. Im Dax und TecDax bleibe alles beim Alten.