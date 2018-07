Veraison erhöht Anteil an Rieter

(AWP) Die Investmentgesellschaft Veraison hat nach ihrem Wiedereinstieg bei Rieter (RIEN 146.4 -2.2%) Mitte Juli 2018 ihren Anteil am Textilmaschinenhersteller weiter erhöht. So meldete Veraison am Samstag, man habe für den SICAV Engagement Fund den Aktienanteil an der Rieter Holding auf 5,04% des Aktienkapitals bzw. der Stimmrechte aufgestockt.

Veraison ist ein Wiederholungstäter bei Rieter. Im Sommer 2015 hatte sich die Investmentgesellschaft schon einmal mit 3% an Rieter beteiligt. Die letzte offizielle Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse vor dem Wiedereinstieg diesen Monat stammte vom Frühling 2016, damals meldete Veraison einen Anteil von knapp 2,9%.

«Aus dieser Beteiligung sind wir zwischenzeitlich ganz ausgestiegen», hatte Veraison-Gründer Gregor Greber am 16. Juli zu AWP gesagt. Man habe seinerzeit die aufgelaufenen Gewinne mitgenommen und auf andere Opportunitäten gesetzt, erklärte er damals. Und weiter: «Der Markt reflektiert den wahren Wert von Rieter nicht.»

Erst am Donnerstag hatte Rieter ausserdem seine Halbjahreszahlen für 2018 präsentiert. Doch diese fielen enttäuschend aus. So harzte es bei den Aufträgen sowie der Profitabilität. Bei den Zielen für das laufende Jahr buchstabiert das Management ebenfalls leicht zurück. In der Folge fiel der Aktienkurs des Unternehmens von über 180 Fr. auf inzwischen noch 149,70 Fr.