Veraison steigt bei Zehnder ein

(AWP) Die als aktiver Investor bekannte Veraison hat über seinen Engagement Fund 3,17% der Stimmrechte an der Zehnder (ZEH 37 0%) Group erworben. Dies entspricht 622’707 Namenaktien A und 5,30% des Aktienkapitals, wie die Beteiligungsgesellschaft am Freitag mitteilt. Zuvor hatte Veraison laut den Meldungen der SIX über bedeutende Beteiligungen an Gesellschaften keine Meldeschwelle überschritten.

Veraison ist als aktiver Investor bekannt. Hinter der Beteiligungsgesellschaft stecken Gregor Greber, Gründer des Vermögensverwalters zCapital, und Valentin Chapero, der frühere CEO des Hörsystemherstellers Sonova (SOON 166.2 2.03%). Beteiligt ist die Gesellschaft über verschiedene Fonds etwa an Ascom (ASCN 21.85 3.07%), Komax (KOMN 292 2.19%), Goldbach Media, Orell Füssli (OFN 121 -1.22%) oder Mikron (MIKN 6.84 0.44%). Im Portefeuille befand sich auch die Reisegruppe Kuoni (Kuoni 0 0%), die inzwischen von EQT übernommen wurde, oder Anteile an einer Wandelanleihe von Meyer Burger (MBTN 1.68 7.69%).

Die komplette Historie zu Zehnder finden Sie hier. »