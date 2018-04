Veraison sucht Konfrontation bei Orell Füssli

Die drittgrösste Aktionärin von Orell Füssli, die Beteiligungsgesellschaft Veraison Capital, geht in die Opposition. Sie hat für die Generalversammlung vom 8. Mai einen Antrag zur Einführung eines Opting-up eingereicht: In den Statuten von Orell Füssli (OF) soll der Grenzwert, ab dem ein Aktionär zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots verpflichtet ist, von 33,3 auf 34% der Stimmrechte angehoben werden.

Was wie eine Lappalie erscheint, richtet sich gegen die Schweizerische Nationalbank (SNB). Sie ist die zentrale Aktionärin von OF, an der sie 33,34% hält – das liegt hauchdünn über der Schwelle von einem Drittel, ab dem die gesetzliche Angebotspflicht gilt. Die SNB kann so von einer Ausnahmeregelung profitieren: Sie muss erst wieder ein Angebot unterbreiten, wenn sie einen Anteil von 50% überschreitet. Käme Veraison mit ihrem Aktionärsantrag durch, könnte die Nationalbank aber nicht zukaufen, ohne sofort eine Angebotspflicht auszulösen.