Verbale Eskalation im US-chinesischen Handelskrieg

Der Streit zwischen den zwei weltweit grössten Volkswirtschaften über den gegenseitigen Marktzugang ist am Donnerstag verbal eskaliert. In einem ungewöhnlich scharf formulierten Kommentar der Tageszeitung «People’s Daily» wird Washington als Antwort auf den Marktausschluss des chinesischen Telecomausrüsters Huawei ein Lieferstopp für seltene Erden angedroht.

Ein solch drastischer Schritt wurde von der chinesischen Regierung bisher noch nicht explizit ausgesprochen. Seltene Erden sind siebzehn chemische Elemente, die unter anderem in der Produktion von elektronischen Konsumgütern und fortgeschrittenen Waffensystemen verwendet werden. Washington hat den in der südchinesischen High-Tech-Metropole Shenzhen angesiedelten Telecomausrüster bereits früher in diesem Monat mit Verweis auf die nationale Sicherheit auf eine schwarze Liste gesetzt.