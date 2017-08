Verbrauchervertrauen in der Eurozone steigt leicht

(Reuters) Die Kauflaune im Euroraum hat sich im August überraschend aufgehellt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg zum Vormonat um 0,2 auf minus 1,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang auf minus 1,8 Zähler gerechnet. Die Eurozone befindet sich derzeit konjunkturell im Aufwind. Die Wirtschaft wuchs im Frühjahr um 0,6%. Zu Jahresbeginn war das Plus in den 19 Staaten der Währungsunion noch einen Tick niedriger ausgefallen.