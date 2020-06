Verfehlte Kritik an Stimulusprofiten

«Dieser Beamte des Finanzministeriums leitet den Bailout. Das ist für seine Familie grossartig», titelte ProPublica, eine Plattform für Investigativjournalismus, vergangene Woche. Es geht um Justin Muzinich, der seit Dezember 2018 als Stellvertreter des US-Finanzministers Steven Mnuchin amtiert. Gleichzeitig ist er der Sohn von George Muzinich und war beim Eintritt in die US-Regierung mit 60 Mio. $ an der Investmentgesellschaft Muzinich & Co. beteiligt.

ProPublica berichtet: «Heute behält Muzinich finanzielle Verbindungen zur Firma seines Vaters durch eine intransparente Transaktion.» Auch wenn er derzeit keinen Einfluss auf das Unternehmen hat, könnte er die Anteile nach seiner Amtszeit wieder übernehmen.

Der sozialistische Senator Bernie Sanders ätzte aufgrund des Berichts mit Verweis auf das Trump-Motto «Drain the Swamp» (den Sumpf des Establishment trockenlegen): «Darum geht es bei Drain the Swamp – die Regierung zu benutzen, um Trumps Freunde an der Wallstreet zu bereichern.»

Der Deputy Secretary of Treasury ist ein wichtiger Beamter im US-Finanzministerium. Er muss vom Senat bestätigt werden und spielt gemäss dem Ministerium bei der Formulierung und der Ausführung von Massnahmen und Programmen eine «entscheidende Rolle». In Krisenzeiten ist das Treasury besonders wichtig, um die Staatsausgaben zur Stabilisierung der Wirtschaft (Bailout) zu planen und zu koordinieren.

Es ist richtig, dass Wallstreet von den Hilfsprogrammen der US-Regierung profitiert. Anleihen – das Spezialgebiet des Unternehmens Muzinich & Co. – könnten rapide an Wert verlieren, wenn die Schuldner nicht durch Notkredite am Leben gehalten würden oder die Konjunktur ohne Schutzmassnahmen einbräche. Justin Muzinich war persönlich involviert in die Vorbereitung von Hilfsprogrammen, «einschliesslich der Rettung des Marktes für hochverzinsliche Anleihen», berichtet ProPublica.

Trotzdem ist es ein billiges politisches Manöver, den Beamten als befangen hinzustellen. Es ist offensichtlich, dass die Stabilisierung der Finanzmärkte durch fiskal- und geldpolitische Massnahmen ein wichtiger Teil ist, um das Überleben vieler Unternehmen zu sichern. Damit wird nicht nur Wallstreet, sondern der gesamten Wirtschaft durch die Krise geholfen.

Auch andere politische Entscheidungsträger sind sehr wohlhabend. Beispielsweise verfügt Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, über ein Vermögen von 50 Mio. $. Sein Portfolio wird von niedrigen Zinsen und Bailouts ebenso direkt profitiert haben. Aber jeder, der über Wertpapiere verfügt, der profitiert besonders davon. Schon direkt gehört dazu eine knappe Mehrheit der Amerikaner, indirekt über Pensionskassen sind es die meisten.

Man darf und soll darüber streiten, welche Bailout-Programme am sinnvollsten sind und wie sie gestaltet werden. Wie wird eine faire Verteilungswirkung gewährleistet? Wie kann nicht nur den Kursen von Wertschriften an den Finanzmärkten, sondern der breiten Wirtschaft geholfen werden?

Dazu kommen Prinzipien, wie Entscheidungsträger sich vor dem Verdacht der Befangenheit am besten schützen können. Wie sind Anteile an Unternehmen und andere Interessen so vom Amsträger zu distanzieren, dass sie keine falschen Anreize setzen. Das sind schwierige Fragen, die politisch ausgehandelt werden und je nach Land und Traditionen anders gelöst werden. Polemiken gegen einzelne Personen sind dafür wenig zielführend.