Vergütungen sind «Dauerbrenner»

Eben haben die Schweizer Unternehmen begonnen, über den Geschäftsverlauf im Jahr 2017 zu berichten, bald treten sie an den Generalversammlungen vor die Aktionäre, um ihnen Rechenschaft abzulegen. Dabei dürften einmal mehr die Höhe der Saläre von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, der Zusammenhang zwischen Leistung und Lohn sowie die Transparenz der Vergütungsberichte im Fokus der Anleger stehen. Zeigten sich diese in den vergangenen Jahren in Salärfragen zunehmend kritischer, könnte es diesmal auch anders herauskommen.

Die Höhe der Vergütungen sei unter Aktionären «ein Dauerbrenner», sagt Alexander Wagner, SFI Professor für Finance an der Universität Zürich und unabhängiger Berater für PwC. «Man kann den Zusammenhang mit Leistung so viel betonen, wie man will: Die absolute Höhe des Salärs wird von vielen Aktionären – und mittlerweile auch von grossen institutionellen Investoren – als Indikator für die Führungskultur und für mögliche Reputationsrisiken wahrgenommen.»