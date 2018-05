Vergütungen stehen im Zentrum

ergütungen stehen im Zentrum der Diskussionen, wenn Generalversammlungssaison ist. Auch in diesem Jahr überstrahlt das Thema andere wichtige Fragestellungen zur Corporate Governance in der öffentlichen Diskussion oder bei den Meinungsäusserungen an der Generalversammlung (GV). Die kritische Auseinandersetzung mit anderen Traktanden – wie den Wahlen in den Verwaltungsrat – gewinnt eher langsam an Bedeutung, obschon die Wahlen aus Sicht der institutionellen Anleger eindeutig das wichtigste Traktandum sind.

Es stellt sich die Frage, weshalb die Vergütungen im fünften Jahr nach dem Ja zur Minder-Initiative nach wie vor so stark bewegen und welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang in der laufenden GV-Saison bisher gemacht werden können. An den eigentlichen Vergütungsbeträgen über den gesamten Markt hinweg gesehen dürfte es weniger liegen. Analysen von Swipra und anderen Marktteilnehmern haben bereits in der Vergangenheit aufgezeigt, dass sich die Gesamthöhe der Managementvergütungen im Durchschnitt stabilisiert hat.

Sinnbild für Governance

Managementvergütungen sind gemessen an ihren effektiven Beträgen nicht die relevantesten Kostenfaktoren eines Unternehmens. Jedoch sind Vergütungssysteme und die daraus resultierenden Vergütungsbeträge ein wichtiger Eckpfeiler der Corporate Governance eines Unternehmens und prägen dessen Kultur massgeblich. Sie haben auch einen starken Symbolcharakter für die Funktionsweise der Corporate Governance. Vergütungssysteme müssen in die Strategie eines Unternehmens eingebettet sein und richtig gesetzte Anreize (positive wie auch negative) sind entscheidende Faktoren für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Deswegen verlangen Aktionäre denn auch ein hohes Niveau an Transparenz in diesem Bereich. Schätzen Verwaltungsrat und Vergütungsausschuss die Ausgestaltung des Vergütungssystems nicht richtig ein und werden falsche Erwartungen in die vergütungsbasierten Leistungsanreize gesetzt, bleiben negative Folgen nicht aus.

Gerade in der Schweiz haben Aktionäre durch die jährlich wiederkehrenden, bindenden Abstimmungen weitgehende Kompetenzen, die Vergütung eines Unternehmens zu beeinflussen bzw. zu hinterfragen. Davon machen sie rege Gebrauch, auch wenn dies öffentlich durch entsprechende negative Resultate an einer GV nicht immer direkt sichtbar ist.

Bisher wurden kaum bindende Abstimmungen zu Vergütungen abgelehnt, Kritik wird nach wie vor in erster Linie bei den freiwilligen, nicht-bindenden Abstimmungen zu den Vergütungsberichten geäussert. Die grundsätzliche Bereitschaft institutioneller Anleger, bindende Abstimmungen abzulehnen, hat aber deutlich zugenommen. Gemäss der jährlichen Corporate-Governance-Umfrage von Swipra haben 2017 rund 82% der institutionellen Investoren angegeben, sie würden bei Unzufriedenheit durchaus zu diesem Mittel greifen. Zwei Jahre zuvor hatten sich nur gerade 24% dahingehend geäussert. Aktuell hat der Vergütungsbericht von Meyer Burger nur eine Zustimmung von 49,7% erreicht und wurde somit als erster in diesem Jahr abgelehnt. Kritik wurde bereits in der Vergangenheit geäussert, 2018 hatten gleich mehrere Stimmrechtsberater den Vergütungsbericht zur Ablehnung empfohlen.

Ein permanenter Dialog zwischen Aktionären und Unternehmen kann das Risiko negativer Abstimmungsergebnisse generell gut adressieren. Institutionelle Aktionäre tauschen sich verstärkt mit den Verwaltungsräten «ihrer» Unternehmen aus und äussern ihre Zufriedenheit oder Kritik vorzugsweise im Diskurs unter dem Jahr. Direkte «Dagegen»-Stimmen an der GV selbst sind nicht ihr bevorzugter Kommunikationskanal.

Anders die Stimmrechtsberater: Ihre Aufgabe ist es, konkret im Hinblick auf die nächste GV eine «Dafür»- oder eine «Dagegen»-Empfehlung auszusprechen. Sie nehmen demnach oft eine weniger dynamische Sichtweise ein als Investoren. Das und ihre regelbasierte Betrachtungsweise sind wesentliche Gründe dafür, weshalb die Empfehlungen von Stimmrechtsberatern oftmals kritischer ausfallen als die tatsächlichen Ergebnisse der GV.

Einschätzungen schwierig

Zudem implementieren grössere institutionelle Aktionäre derzeit vermehrt eigene Kriterien, nach denen sie die Corporate Governance und die Vergütungen einzelner Unternehmen beurteilen, und folgen deshalb nicht immer den Empfehlungen ihres Stimmrechtsberaters. Das kann sich für das Unternehmen durchaus negativ äussern. Es wird aufgrund der zunehmend unterschiedlichen Ansichten immer weniger einschätzbar, wie sich die Aktionäre an der GV verhalten werden.

In diesem Jahr haben ISS und Ethos bis Ende April 2018 bei 62 Unternehmen der Top 100 des Swiss Performance Index (SPI) 38% bzw. 50% der Vergütungsberichte zur Ablehnung empfohlen. Bei der Managementvergütung waren es rund 26% bzw. 31%. Das sind, auch im internationalen Vergleich, hohe Niveaus. Die Kritik der Stimmrechtsberater schlug sich verstärkt bei deren Wahlempfehlungen für die Mitglieder der Vergütungsausschüsse nieder. Insbesondere ISS hat äusserst kritische Empfehlungen abgegeben und rund 42% einzelne Kandidaten für die Vergütungsausschüsse und bei rund 25% der Unternehmen sämtliche vorgeschlagene Mitglieder für den Vergütungsausschuss zur Ablehnung empfohlen.

In dieser GV-Saison wurde jedoch noch kein Kandidat nicht gewählt. Dies zeigt, dass Investoren zurückhaltend sind, wenn es um die Besetzung des Verwaltungsrats geht. Bei bleibender Kritik wird es aber schon einmal vorkommen, dass einzelne Kandidaten knapp oder gar nicht gewählt werden (z.B. GAM 2017). Letztlich kann der Wahlerfolg dann von den Stimmen der Ankeraktionäre abhängen.