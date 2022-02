Verhaltene Eröffnung erwartet

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss den vorbörslichen Notierungen leicht unter dem Schlussstand vom Montag eröffnen. Nach dem einigermassen freundlichen Wochenauftakt ist damit zumindest für die Eröffnungsphase mit einem verhaltenen Börsenverlauf zu rechnen. Zumal die Vorgaben aus den USA uneinheitlich sind. Der Dow Jones hatte gegen Handelsende zwischenzeitliche Gewinne wieder eingebüsst und unverändert geschlossen, während die Techtitel der Nasdaq klar nachgaben.

Nachdem am Vortag auch die EZB bestätigt hat, dass sie graduell aus der lockeren Geldpolitik aussteigen wolle, bleibt der Fokus der Börsianer auf das sich verschärfende geldpolitische Umfeld gerichtet. Im Wesentlichen wiederholte EZB-Chefin Christine Lagarde bei einer Anhörung vor dem europäischen Parlament Aussagen, die sie bereits nach der EZB-Zinssitzung am vergangenen Donnerstag gemacht hatte. Da hatte sie angesichts der hohen Inflation Leitzinserhöhungen für dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Die Credit Suisse (CSGN 8.96 +1.75%) bezeichnet in einem Kommentar die jüngsten Kommentare der EZB denn auch als «hawkish», also Richtung Verschärfungen tendierend. Ein Teil der Investoren rechne zudem mittlerweile mit dem steilsten geldpolitischen Straffungszyklus der Fed seit den 90er-Jahren, heisst es in Marktkreisen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 57.04 +1.89%) berechnete SMI (SMI 12'193.81 +0.44%) steht um 08.15 Uhr 0,20% tiefer bei 12’170,02 Punkten.

AMS Osram (AMS 15.16 +0.07%) verzeichnen gegen den Trend nach Zahlen ein klares Plus. Der Technologiekonzern hat bei seinem Jahresergebnis insbesondere mit dem Gewinn besser abgeschnitten als gedacht.

Auch Lonza (LONN 622.60 -0.13%) legen vorbörslich mit einem Plus von 1,4% klar zu. Die übrigen Blue Chips notieren hingegen mehrheitlich im Bereich von -0,1 bis -0,2% tiefer.

Auffällig sind noch Zurich. Morgan Stanley (MS 105.18 +1.03%) hat im Vorfeld der Jahreszahlen vom kommenden Donnerstag das Rating für die Aktien des Versicherers auf «Equal Weight» von «Overweight» zurückgestuft.

Im breiten Markt geben Idorsia (IDIA 20.86 +1.56%) etwas klarer nach als der grosse Rest der Titel. Der Jahresverlust ist leicht höher ausgefallen als von den Analysten angenommen.

Euro knapp über 1,14 $

Der Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1418 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1,0565 gegenüber dem Vorabend praktisch stabil. Der US-Dollar hat gleichzeitig auf 0,9248 von 0,9235 leicht angezogen.

Trotz des leichten Kursrückgangs hält sich der Euro weiterhin über der Marke von 1,14 $, die er letzte Woche Donnerstag schwungvoll überwunden hatte. Anleger hatten Aussagen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, als Hinweis auf eine geldpolitische Wende zur Bekämpfung der hohen Inflation gedeutet. Diese liegt im Januar mit 5,1% deutlich über dem mittelfristigen EZB-Ziel von 2%.

Am Montag nun hatte Lagarde bei einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament im Wesentlichen diese Aussagen wiederholt und erneut betont, dass man erst nach dem Auslaufen der Nettoanleihekäufe zur Stützung der Konjunktur Zinsen erhöhen wolle.

Im Tagesverlauf richtet sich der Blick auf Daten zur spanischen Industrieproduktion im Dezember. Diese dürfte erneut gewachsen sein, wenn auch nicht so stark wie im November.

Ölpreise geringfügig im Plus

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,79 $. Das waren 10 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 91.64 -0.19%)) stieg um 16 Cent auf 91,48 $.

Die Anleger am Ölmarkt blicken aktuell nach Wien. In der österreichischen Hauptstadt werden die Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran fortgesetzt. Dabei geht es darum, US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken. Vertrauensbildende Gesten von Washington und Teheran hatten zuletzt einen gewissen Optimismus ausgelöst. Falls das Abkommen wiederbelebt wird, könnte der Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl exportieren.

Generell befinden sich die Ölpreise bereits seit Anfang Dezember im Aufwind. Der Markt ist derzeit von einer robusten Nachfrage und einem knappen Angebot gekennzeichnet. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland die Preise mit einem Risikoaufschlag versehen.