SMI eröffnet deutlich im Minus

(AWP/Reuters) Der Wochenauftakt bringt zunächst viel Rot auf dem Kurstableau. Im SMI (SMI 9935.65 -0.82%) notieren eine Viertelstunde nach Handelsstart nur SGS (SGSN 2475 0.16%) knapp im Plus. Anleger trennen sich vor allem von den defensiven Pharmaschwergewichten Roche (ROG 284.4 -1.69%) und Novartis (NOVN 85.76 -1.07%). Nestlé (NESN 106.46 -0.3%) halten sich deutlich besser, stehen aber immer noch im Minus.

Die Vorbörsenkurse hatten noch auf gehaltene Notierungen hingewiesen. Insbesondere sah es danach aus, dass wenigstens Sunrise (SRCG 79.75 -0.62%) gegen den Trend zulegen würden. Doch auch die Aktien der Nummer 2 im Schweizer Telekommarkt müssen Federn lassen. UPC-Besitzerin Liberty Global hat angekündigt, sich mit bis zu 500 Mio. Fr. an der geplanten Kapitalerhöhung von Sunrise zu beteiligen. Die Sunrise-Papiere reagierten vorbörslich mit einem Plus von 1,5%.

In Analystenkreisen wird die Zusage von Liberty Global (LBTYA 24.49 2.9%) grundsätzlich begrüsst. Es sei bei Firmentransaktionen vom Kaliber von UPC Schweiz eigentlich üblich, dass sich die Verkäuferin an der Finanzierung beteilige. Weshalb die UPC-Mutter Liberty Global nicht schon von Beginn weg Hand dazu geboten habe, sei deshalb unverständlich. Einige Analysten bleiben jedoch auch weiterhin skeptisch, ob die Sunrise-Aktionäre die Übernahme von UPC Schweiz an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 23. Oktober durchwinken.

Asien reagiert positiv auf Trumps Deal-Ankündigung

Die Börsen in Asien haben am Montag nach Handelsgesprächen zwischen den USA und China zugelegt. Die Stimmung war angekurbelt worden, als US-Präsident Donald Trump am Freitagabend die erste Phase eines Abkommens zur Beendigung des Handelsstreits mit China skizzierte und eine drohende Zollerhöhung aussetzte. Das sich abzeichnende Abkommen soll Landwirtschaft, Währung und einige Aspekte des Schutzes des geistigen Eigentums abdecken.

Es wäre der grösste Schritt der beiden Länder in 15 Monaten. Die verkündete Einigung zwischen den USA und China auf ein Teilabkommen und die damit verbundene Entspannung im Handelskrieg wird in Marktkreisen zwar mit Erleichterung aufgenommen. Die Aktienkurse hatten dies nach positiven Vorzeichen aber bereits vorweggenommen, so dass die Luft nach oben zumindest für den Moment etwas ausgereizt scheint.

Während der Handel in Tokio aufgrund eines Feiertages am Montag ausgesetzt ist, lag die Börse in Shanghai 1,5% im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6%. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,6%.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1% auf 108,29 Yen und gab 0,4% auf 7,0560 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1% niedriger bei 0,9956 Fr.. Parallel dazu fiel der € um 0,1% auf 1,1026 $ und gab 0,2% auf 1,0982 Fr. nach. Das Pfund Sterling verlor 0,4% auf 1,2594$.