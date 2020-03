Verkaufsdruck auf Aktien der Swatch Group steigt

In diesen turbulenten Börsenzeiten mischen die Leerverkäufer ihre Karten zwar nicht neu. Aber sie richten zumindest ihren Fokus etwas anders aus. So wurden etwa die Short-Positionen in Basilea jüngst deutlich ausgebaut. Ende Februar waren 16,4% der Titel leerverkauft, ein Plus von 26%. Allein im Verlauf der vergangenen sieben Tage stieg diese Quote um 24%. Das zeigen Daten des Finanzdienstes IHS Markit.

Das Pharma- und Biotech-Unternehmen hat wiederholt darauf hingewiesen, dass ausgeliehene Aktien auch für Absicherungsgeschäfte verwendet werden und nicht nur für Wetten auf sinkende Kurse. Gleichwohl waren die Leerverkäufe im Februar ein gutes Geschäft. Basilea sind in den vier Wochen 18% gefallen und damit deutlich mehr als der Gesamtmarkt. Zusätzlich zum Coronavirus lasteten potenziell wegfallende zukünftige Einnahmen auf den Basilea-Aktien. Wer die Titel leerverkaufte, um sie später zurückzukaufen, hat also richtig gepokert.