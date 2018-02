Verlierer-Murks in Berlin

«Wat kümmert mich ming Jeschwätz von jestern?» – diese rheinländisch-schnoddrige Auslegung von Machiavelli wird Konrad Adenauer zugeschrieben, dem Gründerkanzler der Bundesrepublik. Der krachend gescheiterte SPD-Chef Martin Schulz hält sich daran, sofern sich bestätigt, was am Mittwoch um die Mittagszeit in Berlin kolportiert wurde. Nach der Pleite in der Bundestagswahl vom vergangenen September sagte der entzauberte Hoffnungsträger: «In eine Regierung von Angela Merkel werde ich nicht eintreten.» Nun wird er anscheinend Aussenminister – in der grossen Koalition, die er im Herbst ausgeschlossen hatte.

Kanzlerin Angela Merkel ist keinen Deut besser. Im Oktober sagte sie: «Es ist offenkundig, dass die SPD auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig ist. Wir sollten deshalb keine weiteren Gedanken darauf verschwenden.» Egal, sie bleibt einstweilen Kanzlerin, das ist die Hauptsache, egal, ob wiederum von sozialdemokratischen Gnaden.

Die Neuauflage der grossen Koalition, die beschlossene Sache scheint, beruht auf Unglaubwürdigkeit und Opportunismus. Die drei Wahlverliererparteien CDU, CSU und SPD wursteln zusammen weiter. Es sei denn, die gut 460’000 Mitglieder der SPD eröffnen der Republik eine Chance auf Frischluftzufuhr und sagen in der bevorstehenden Urabstimmung Nein. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Was Deutschland allem Anschein nach bevorsteht, ist weitgehend sozialdemokratisch geprägte Politik. Zum einen muss Merkel, um in Amt und Würden zu bleiben, was der Kompass ihres Handelns ist, der SPD entgegenkommen. Die Sozialdemokraten, die in der Wahl jämmerliche 20,4% der Stimmen geholt haben, konnten die Union offenbar dazu nötigen, ihnen die Schlüsselressorts Äusseres und Finanzen zu übertragen. Der frühere Finanzminister Wolfgang Schäuble war im Vorgängerkabinett noch sozusagen die letzte Hemmschwelle, nun wird es in Sachen Umverteilung kein Halten mehr geben (der Begriff Steuersenkung dürfte mittlerweile aus dem «Brockhaus» gestrichen sein); als künftiger Finanzminister wird Olaf Scholz gehandelt, der Regierungschef des Bundeslands Hamburg.

Zum anderen wird Merkel die Verbeugung nach links auch deshalb nicht besonders schwergefallen sein, weil sie ihre Partei ohnehin schon weit in diese Richtung manövriert hat. Das raubt zwar der SPD die Luft zum Atmen, hat dafür aber rechts den Platz für die AfD überhaupt erst eröffnet.

Was die Spitzenpolitiker in Berlin auch weniger denn je kümmern wird, ist das ratifizierte Geschwätz in den EU-Verträgen. Euro-Turbo Schulz, wenn er denn wirklich Aussenminister wird (und die Parteiführung an Andrea Nahles abgibt, die jüngst durch eine unangenehme Brüllrede an einem Parteitag auffiel), wird alles daransetzen, die Vision des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (der heute eine gediegene Flasche Champagner entkorken dürfte) auf Kosten der deutschen Steuerzahler zu munitionieren. Der Weg führt in die Transferunion. Das wird man dem deutschen Volk, das dazu nichts zu sagen hat, mit den gewohnten blumigen Phrasen vermitteln.

Insgesamt keine euphorisierenden Aussichten, im Gegenteil. Ob die neue GroKo der an bedenklicher Profillosigkeit leidenden Union und der geschwächten Sozialdemokratie an der Basis helfen wird? Landtagswahlen werden es zeigen, dieses Jahr in Schleswig-Holstein, Bayern (eine Schicksalswahl für die CSU) und Hessen, nächstes Jahr in Bremen, Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Sollte das durchaus etwas gruselige Kabinett tatsächlich vier Jahre überdauern, könnte im Herbst 2021 das Ende des bunderepublikanischen «Zweiparteiensystems plus» besiegelt werden: Dannzumal könnten Union und Sozialdemokratie addiert unter 50% der Stimmen bzw. der Bundestagsmandate fallen. Umso mehr, als realistischerweise nicht anzunehmen ist, dass die deutsche Wirtschaft völlig ungebremst einfach ein Boomjahr ans andere reihen kann.

Die in Deutschland so viel beschworene Stabilität bezieht sich in erster Linie auf das Bundeskanzleramt. Bei der SPD scheinen sich immerhin gewisse personelle Neuerungen abzuzeichnen, die Union ist erstarrt. Nach ihrer nächsten Vereidigung, die sich Kanzlerin Merkel anscheinend um jeden Preis ersehnt, sollte sie sich an Adenauers unwürdiges Ende erinnern. Der «Alte», von dem seinerzeit alle genug hatten, musste 1963 schier aus dem Amt getragen werden. Dabei hatte er doch selbst mal gesagt: «Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag klüger zu werden.»