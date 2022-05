Verlorene Wette auf russische und chinesische Reformen

Der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verordnete Überfall auf die Ukraine und der zunehmende Autoritarismus des chinesischen Präsidenten Xi Jinping führen einem Grossteil der Welt vor Augen, dass eine geopolitische Wette gescheitert ist, die die USA und ihre Verbündeten vor einer Generation eingegangen sind. Die Reaktion des Westens auf die neuen düsteren Realitäten spiegelt die Kosten, die durch das Scheitern dieser Wette entstanden sind, und sie wird alles verändern: von Sicherheitsallianzen, Militärbudgets und internationalem Handel bis hin zu Finanzströmen und Umwelt- und Energiepolitik.

In den 1990er-Jahren gingen die westlichen Länder die Wette ein, dass die Integration Russlands und Chinas in die internationale Gemeinschaft durch Handel und Geschäftsverkehr sowohl innenpolitische als auch wirtschaftliche Reformen beschleunigen würde. Niemand erwartete, dass sich eines der beiden Länder über Nacht in eine kapitalistische Demokratie verwandeln würde. Doch man ging davon aus, dass grösserer Wohlstand die rauen ideologischen und autoritären Kanten allmählich abschleifen und Kooperation an die Stelle von Konfrontation treten würde.

Um den Kontext zu verstehen, in dem diese Wette abgeschlossen wurde, müssen wir in das Jahr 1980 zurückgehen, als Amerika noch unter der Stagflation und den Nachwehen des Vietnamkriegs litt. Der Kalte Krieg war in vollem Gange, in dem sich Kapitalismus und Kommunismus, Demokratie und Totalitarismus gegenüberstanden. Regelmässig brachen Stellvertreterkriege aus, und die ernüchternde Gefahr einer nuklearen Konfrontation war allgegenwärtig.

Die Ideen von Milton Friedman und Lee Kuan Yew

Deng Xiaoping hatte gerade die Öffnung der chinesischen Wirtschaft angekündigt, aber das Land war noch nicht auf dem Radarschirm vieler westlicher Hauptstädte oder Konzernleitungen. Ausserdem waren die Sowjetunion und der Warschauer Pakt noch intakt. Da ihr Handel auf die Comecon-Staaten (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) beschränkt war, hatten sie nur wenige Verbindungen zu den Ländern des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (Gatt) – einem Block, auf den der Grossteil des weltweiten BIP entfiel. 1981 trat Präsident Ronald Reagan sein Amt an und leitete eine militärische Aufrüstung ein, um vermeintliche sowjetische Bedrohungen und Ambitionen zu vereiteln. Die Wirtschaftsreformen seiner Regierung setzten in Amerika eine lange Expansion in Gang.

In diesem Umfeld vertraten der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman und Singapurs Gründervater Lee Kuan Yew die Idee, dass wirtschaftliche Reformen zu politischen Reformen führen würden. Friedman vertrat die Ansicht, alle Menschen – unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Nationalität – würden mehr politische Freiheit fordern, sobald sie einen Vorgeschmack auf die wirtschaftliche Freiheit erhalten hätten. Auch wenn es in manchen Kontexten länger dauern würde als in anderen, würde die Freiheit schliesslich triumphieren.

Diese Ideen waren in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts unter den gebildeten Eliten in Wissenschaft, Regierung und multinationalen Unternehmen äusserst einflussreich. Nachdem Michail Gorbatschow 1985 Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion geworden war, kam er bald zu der Überzeugung, dass die Sowjets mit der wirtschaftlichen Macht Amerikas nicht gleichziehen konnten. Der Versuch, mit der militärischen Aufrüstung der Reagan-Regierung Schritt zu halten, würde die sowjetische Wirtschaft in den Ruin treiben, weshalb er liberalisierende politische und wirtschaftliche Reformen einleitete, die als Glasnost und Perestroika bekannt wurden.

Kommunisten setzten auf Kapitalismus

Als 1989 die Berliner Mauer fiel, schlug mein Kollege Francis Fukuyama von der Stanford University in einem berühmten Essay vor, dass alle Länder als gemischte kapitalistische Demokratien enden würden. Im Sinne des Hegelschen Marxismus würde sich die Geschichte in einem dialektischen Prozess entfalten, der im Kapitalismus und nicht im Kommunismus gipfelt.

Auch diese Idee war ansteckend. Als ich kurz darauf eine Delegation amerikanischer Wirtschaftskapitäne nach Polen begleitete, erklärte der polnische Präsident (und Chef der kommunistischen Partei), General Wojciech Jaruzelski, dass die historischen Kräfte Polen unweigerlich zum Kapitalismus geführt hätten. Es war klar, dass er sich der marxistischen Teleologie nicht entziehen konnte; der Fehler der Kommunisten bestand einfach darin, dass sie das Ende falsch eingeschätzt hatten.

In Anbetracht dessen, was auf dem Spiel stand, ist es leicht zu verstehen, warum westliche Politiker Gorbatschow zu Hilfe eilten, als die sowjetische Wirtschaft ins Wanken geriet. Mit der Erklärung «Wir dürfen Russland nicht verlieren» riefen der britische Premierminister John Major, der französische Präsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl jede Woche bei Präsident George H. W. Bush an und baten um eine von den USA geführte Rettungsaktion in Höhe von 100 Mrd. $ (was heute 220 Mrd. $ entspricht). Als Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsberater des Weissen Hauses leitete ich damals diese Verhandlungen. Am Ende gewährten wir einige kleinere Hilfen und technische Unterstützung. Bald darauf löste sich die Sowjetunion in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten auf.

Champagner zu früh entkorkt

Trotz des Scheiterns der sowjetischen Liberalisierungsreformen und trotz des Massakers auf Pekings Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989 förderten Bush und die nachfolgenden Präsidenten weiterhin die Reformen in China, das sich seitdem zu einer Wirtschafts- und Handelsmacht entwickelt hat, die Russland in den Schatten stellt. Für eine Generation von Staats- und Regierungschefs, die im Bewusstsein einer nuklearen Supermachtrivalität gelebt hatte, die durch gegensätzliche politische Ideologien angeheizt wurde, waren die 1980er- und 1990er-Jahre wirklich eine bemerkenswerte Zeit.

Doch wir haben den Champagner zu früh entkorkt. Putin hat nicht die Absicht, globale Normen zu respektieren, und China hat konsequent den Pfad gemieden, der von ihm erwartet wurde, als es 2001 in die Welthandelsorganisation aufgenommen wurde.

Offene Augen und eine gesunde Portion Skepsis

Dennoch sollte man sich daran erinnern, dass Dengs Reformen, ebenso diejenigen Gorbatschows, nur wenige Jahre vor ihrem Inkrafttreten abwegig schienen. Heute kann man nur hoffen, dass Putin und Xi dereinst von einer neuen Generation von Reformern abgelöst werden. Wenn das geschieht, werden Friedman und Lee vielleicht Recht behalten.

Wann die Herrschaft eines der beiden Machthaber enden wird, ist jedoch ungewiss. Die Herausforderung für die westlichen Staatslenker besteht darin, mit den Risiken umzugehen, die von Russlands Atomwaffen und Chinas zentraler Stellung in der Weltwirtschaft sowie seiner wachsenden militärischen Macht ausgehen. Diese Aufgabe lässt sich am besten mit offenen Augen und einer gesunden Portion Skepsis gegenüber grossen historischen Erzählungen bewältigen.

