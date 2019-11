Verlust garantiert

Europa war für Anleger in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein Trauerspiel. Stellen Sie sich vor, sie hätten vor rund zwanzig Jahren 10 000 Fr. in einen Korb der fünfzig grössten Unternehmen des Euroraums investiert. Heute blieben Ihnen noch 6500 Fr. Ein garantierter Verlust also. Sie wären besser gefahren, wenn Sie Ihr Kapital sicher auf einem Konto hätten verzinsen lassen. Trotz sinkender Zinsen.

Damals, auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase, erreichte der Euro Stoxx 50 seinen Höchstwert, den er seither nie auch nur annähernd egalisiert hat. Das liegt daran, dass der Index zu einem Sammelbecken von früheren und heutigen Krisenunternehmen geworden ist. Die Aktien der Autohersteller sind ebenso eingebrochen wie diejenigen der Finanzgiganten, Bayer (BAYN 68.53 0.04%) musste im Zuge der Monsanto-Übernahme Kurseinbrüche hinnehmen, ähnlich die Energieversorger Enel (ENEL 6.75 -0.37%) und RWE (RWE 26.39 0.08%), die sich der Energiewende stellen mussten.

Dabei ist es nicht so, dass der Euroraum in jüngerer Vergangenheit ausschliesslich ein wirtschaftliches Jammertal gewesen wäre. Hätten Investoren auf den deutschen Aktienindex Dax (DAX 13163.88 0.2%) oder den französischen Leitindex Cac 40 gesetzt, sähe das Bild im Portfolio massiv erfreulicher aus – obschon auch diese beiden Börsenbarometer einige Unternehmen führen, die in der Vergangenheit die Performance gebremst haben.

Das Beispiel des Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3687.32 0.21%) zeigt aber auch, wie riskant es ist, blind via passive Anlageinstrumente wie ETF etablierte Regionen abdecken zu wollen, bloss weil die Produkte günstig sind und ungefähr die Rendite des Gesamtmarktes abliefern.