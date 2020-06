Vermieter werden zur Kasse gebeten

Das muss zu denken geben: Auch im Rahmen der Bewältigung der Coronakrise verletzt das Parlament nonchalant und bedenkenlos die Verfassung. Zur Erinnerung: Alle Parlamentarier haben einen Eid auf die Verfassung abgelegt. Selbst solche feierlichen Schwüre scheinen heutzutage nicht mehr viel wert zu sein.

Stein des Anstosses: In der laufenden Session haben beide Kammern gleichlautenden Motionen zugestimmt, wonach die Mieten von Geschäftsliegenschaften, die wegen der bundesrätlichen Coronamassnahmen geschlossen bleiben mussten oder nur reduziert arbeiten konnten, zu reduzieren sind. Konkret sollen den betreffenden Mietern für die Zeit des Lockdown 60% der Miete erlassen werden. Der Ständerat stimmte nur hauchdünn, mit einer Stimme Mehrheit, zu.

Die Vorlage wurde unterstützt von den Linken und grünen Parteien; FDP und SVP stellten sich unisono dagegen. Erneut profilierte sich im Ständerat ein Teil der CVP als Steigbügelhalter der Linken – sie verhalf der Vorlage zum Durchbruch. Nun muss der Bundesrat, der sich gegen das Vorhaben ausgesprochen hatte, ein entsprechendes Gesetz vorlegen.

Den Vermietern werden dadurch Kosten aufgebürdet, die im Widerspruch zu privatrechtlich geschlossenen Verträgen stehen. Das ist ein schwerwiegender Eingriff ins Eigentumsrecht der Vermieter. Der Schutz des Privateigentums ist in der Bundesverfassung verankert und ein wichtiger Pfeiler einer marktwirtschaftlichen Ordnung, was viele Parlamentarier nicht zu interessieren scheint. Zudem ist der Umfang des Mieterlasses von 60% reine Willkür und in der Sache nicht zu begründen.

Die Absurdität der Bestimmung wird dadurch deutlich, dass ein Härtefallfonds von 20 Mio. Fr. für notleidende Vermieter gebildet wird. Die Korrekturmassnahme wird also auch gleich beschlossen. Dieser Fonds ist jedoch weder Fisch noch Vogel. In der Logik der bundesrätlichen Politik müssten die entsprechenden Mieten entweder beim Mieter oder Vermieter über Kredite verbürgt werden. Dabei geht es schätzungsweise um gut 200 Mio. Fr. Davon aber war gar nie die Rede. Die Kosten werden einseitig dem Vermieter aufgeladen, der an der Situation unschuldig ist.

Auch kein Thema war im Parlament die Tatsache, dass viele Mieter und Vermieter schon private Vereinbarungen über die Mieten getroffen haben. Zudem haben einige Kantone betreffende Regelungen erlassen. All diese Massnahmen werden durch die Bundesregelung konterkariert. Das Vorgehen des Parlamentes kann nicht anders als absurd bezeichnet werden. Die Coronakrise treibt wahrlich seltsame Blüten.