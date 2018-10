Vermögende Schweizer

Aus der Sicht von Sparern und Anlegern wird 2017 als hervorragendes Jahr in die Geschichte eingehen. Gemäss dem «Allianz (ALV 193.04 -0.79%) Global Wealth Report 2018» sind die globalen Bruttogeldvermögen (vor Abzug der Schulden) 7,7% auf 168 Bio. € geklettert. In der Schweiz wurde mit einem Plus von 5,9% der höchste Zuwachs seit 2009 registriert. Das Wachstum der Verbindlichkeiten schwächte sich in der Schweiz dagegen leicht, auf 2,6%, ab. Das führte zu einem Wachstum der Nettogeldvermögen von 7,7%. Damit übernimmt die Schweiz gemessen am Nettovermögen pro Kopf – nach einem Jahr Pause – wieder die Spitze der 53 untersuchten Länder. Sie erreicht einen durchschnittlichen Wert von gut 173 000 € pro Kopf. Darin enthalten sind auch die in der Pensionskasse angesparten Gelder. Mit kleinem Abstand liegen die USA auf Rang zwei. Die folgenden Länder verfügen über deutlich niedrigere Pro-Kopf-Vermögen. Die geringsten Vermögen wiesen die Ukraine mit 530 € sowie Indonesien mit 650 € auf. Die Untersuchung hat, wo möglich, auch den Gini-Koeffizienten für die Vermögensverteilung ermittelt. Je niedriger der Koeffizient, desto ausgeglichener ist die Vermögensverteilung. Demnach ist das Vermögen in den fünfzehn vermögendsten Ländern in den USA am ungleichmässigsten verteilt. Die ausgeglichenste Verteilung weist Japan auf, die Schweiz liegt im Mittelfeld.