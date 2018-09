Vernichtungsstrategie im Handelskrieg China-USA

US-Präsident Donald Trump hat weitere chinesische Importe im Volumen von 200 Mrd. $ mit einem 10%igen Einfuhrzoll belegt, und damit hat der Handelskrieg zwischen den USA und China eine kostspielige neue Stufe erreicht. China hat bereits Vergeltung gelobt, und damit fällt dem Streit die Hälfte des bilateralen Handels zwischen den beiden Ländern zum Opfer – ein Verlust, unter dem China selbst am meisten leidet.

Zum Autor Minxin Pei ist Professor für Politikwissenschaften am Claremont McKenna College, Kalifornien.

2017 hat China Waren im Wert von 506 Mrd. $ in die Vereinigten Staaten exportiert, aber amerikanische Güter im Wert von nur 130 Mrd. $ importiert. Dies bedeutet, dass dem Reich der Mitte in diesem Vergeltungskampf bald die Luft ausgehen wird. Weil es keine mächtigen Abwehrmöglichkeiten hat, sind dort gerade einige der kreativsten politischen Köpfe dabei, Möglichkeiten für den Gegenschlag zu suchen.

In der Presse hat besonders eine Idee viel Aufmerksamkeit erlangt – hauptsächlich, weil sie von Lu Jiwei stammt, einem ehemaligen Finanzminister, der jetzt Vorsitzender des Fonds des Nationalrats für Soziale Sicherheit ist, des staatlichen chinesischen Pensionsfonds. In einer trotzigen Rede am hochkarätigen Chinesischen Entwicklungsforum am 16. September versprach er, Exporte zurückzuhalten, die für amerikanische Unternehmen wichtig sind, und damit die US-Angebotsketten für mindestens drei bis fünf Jahre nachhaltig zu beschädigen. Ein solches Manöver, meinte Lu, sei wirtschaftlich schmerzhaft genug, um amerikanische Wahlen zu beeinflussen.

«Gegenseitig zugesicherte Zerstörung»

Tatsächlich sind viele Produkte, die in den USA hergestellt werden, von Zwischenprodukten aus China abhängig. Sollte China diese Lieferungen unter dem rechtlichen Feigenblatt der «Exportbeschränkung» stoppen, wären viele amerikanische Unternehmen zumindest kurzfristig nicht in der Lage, alternative Quellen zur Befriedigung ihres Bedarfs zu finden.

Dies würde die US-Wirtschaft zweifellos erheblich behindern. Doch der Schaden für die chinesische Wirtschaft wäre noch grösser, weil in den USA noch wichtigere Zwischenprodukte hergestellt werden, die wiederum China braucht und nicht anderswo beschaffen kann.

Natürlich wissen die Befürworter von Lus Ansatz, dass auch China unter diesem Schritt leiden würde. Sie vertrauen der «gegenseitig zugesicherten Zerstörung» – dem Prinzip, dass in dem Fall, wenn der Angriff eines Landes für beide Länder schädlich wäre, keins von ihnen den ersten Schritt macht.

Halbleiterchips als Waffe

Während des Kalten Krieges hat dieses Konzept überraschenderweise zum Erhalt des Friedens beigetragen, da sowohl die Sowjetunion als auch die USA wussten, dass sie, wenn sie einen ihrer über 30’000 nuklearen Sprengköpfe einsetzen, Opfer einer massiven Vergeltung werden. Aber ein Handelskrieg kann nicht mit einem Nuklearkrieg gleichgesetzt werden, und in diesem Konflikt verfügen die USA über ein deutlich grösseres Arsenal als China. Ist die Zerstörung einer Seite nicht gesichert, bricht die Logik der «gegenseitig zugesicherten Zerstörung» zusammen.

Die wichtigsten Produkte, die die USA zurückhalten könnten, sind hoch entwickelte Halbleiterchips. Im April haben sie bereits den Verkauf solcher Chips an den chinesischen Telekommunikationsgiganten ZTE zurückgehalten – als Strafe dafür, dass das Unternehmen die US-Exportregeln verletzt hatte. Daraufhin brach die Produktion bei ZTE fast augenblicklich zusammen. Hätte Trump dem Unternehmen keine Gnadenfrist – gegen eine Strafe von 1 Mrd. $ und das Zugeständnis, sich streng an die Regeln zu halten – gewährt, hätte ZTE nicht überlebt.

Neben der Blockade hochwertiger Mikrochips könnte die US-Regierung beispielsweise auch Boeing oder United Technologies anweisen, Flugzeugteile und Triebwerke zurückzuhalten, von denen die grosse chinesische Luftfahrtflotte abhängig ist. Dies würde viele Flugzeuge am Boden halten. Auch könnten die USA Google verbieten, in China die Android-Software für Smartphones zu unterstützen. All dies wäre für China viel teurer als für die USA.

Pekings Politiker sind Realisten

Die direkten wirtschaftlichen Kosten solcher Massnahmen sind nur der Anfang. Weitere Vergeltungsmassnahmen aus China von der Art, wie Lu sie vorgeschlagen hat, würden die wirtschaftliche Abkopplung von den USA beschleunigen. Beide Länder würden verstärkt Schutzmechanismen einführen, die ihre gegenseitige Abhängigkeit verringern.

Die amerikanischen Handelskrieger und Sicherheitsfanatiker, die glauben, eine solche Abkopplung begrenze das Wachstum der chinesischen Macht, würden sich darüber natürlich freuen. Aber die Welt könnte dadurch viel gefährlicher werden, da der absehbare strategische Konflikt zwischen den USA und China nicht mehr durch gemeinsame wirtschaftliche Interessen gemildert würde.

Die gute Nachricht ist aber, dass die chinesischen Politiker wahrscheinlich realistisch sind und erkennen, dass es gegen einen viel stärkeren Gegner nicht ratsam ist, auf die Strategie der «gegenseitig zugesicherten Zerstörung» zu setzen. Stattdessen sollten sie Trumps jüngste Eskalation als Möglichkeit nutzen, den Handelskrieg zu beenden und einen Waffenstillstand einzuleiten, der zu echten Friedensverhandlungen führt.

Copyright: Project Syndicate.