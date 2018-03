Verpackungskonzern SIG will zurück an die Börse

(Reuters) Der Verpackungskonzern SIG bereitet Insidern zufolge eine Rückkehr an die Schweizer Börse vor. Bei dem für Herbst vorgesehenen Börsengang an der SIX könnte das Schweizer Unternehmen auf einen Wert von rund 4,5 Mrd. € kommen, sagten drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der gegenwärtige Besitzer, der Finanzinvestor Onex, habe Rothschild als Berater mandatiert. Weitere Investmentbanken seien bereits angefragt worden, ob sie an der möglichen Transaktion mitarbeiten wollten. SIG und Rothschild wollten sich am Freitag nicht äussern, Onex war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

SIG produziert Kartonverpackungen für Getränke und Nahrungsmittel. Weltmarktführer in dem Geschäft ist die zu Tetra Laval gehörende Tetra Pak. SIG erwirtschaftete 2017 mit gut 5000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,66 Mrd. €. Die Firma aus Neuhausen am Rheinfall war einst ein Konglomerat und stellte auch Eisenbahnwagen und Feuerwaffen her. Im Verlauf der Jahre konzentrierte sich das Unternehmen auf Verpackungen und wurde 2007 vom neuseeländischen Milliardär Graeme Hart von der Schweizer Börse genommen. 2015 kaufte Onex Hart das Unternehmen in einer 3,75-Milliarden-Euro-Transaktion ab.

Beim erneuten Börsengang dürfte SIG mit dem neun- bis zehnfachen des operativen Ergebnisses (Ebitda) bewertet werden, erklärte einer der Insider. Dies entspreche den Bewertungen von vergleichbaren Firmen wie Bery, Ball, Silgan , Bemis oder Polyone. In der Schweiz rollt zur Zeit eine Welle von Börsengängen, alleine für das erste Halbjahr planen sieben Firmen eine Notiz an der SIX.