Wie Sie vielleicht wissen, bereitet sich das Zürcher Unternehmen On Running auf den Börsengang in New York vor. Der Antrag bei der US-Aufsichtsbehörde SEC ist gestellt, und als Bewertung werden bis zu 8 Mrd. $ herumgereicht. Warum mich diese Meldung traurig macht? Ein Unternehmen wie On gehört ganz einfach an die Schweizer Börse. Eine der grössten Erfolgsgeschichten der letzten Dekade – mit den Schuhen, die ursprünglich eine Sohle aus abgeschnittenen Gartenschläuchen hatten und deren CloudTec-Technologie heute gar von Nike (NKE 164.02 +0.21%) & Co anerkennend beäugt wird – darf sich die SIX ganz einfach nicht durch die Lappen gehen lassen.

On Running hat, wie Stadler Rail (SRAIL 41.02 +0.98%) oder Swatch Group (UHR 258.50 -1.82%), das Zeug dazu, zu einer Volksaktie zu werden. Doch mit einer Kotierung in den USA, wo sie es an der Börse der unbegrenzten Möglichkeiten schwer haben wird, herauszustechen, klappt das nicht. Denn Privatanleger wollen die Titel, anders als die Institutionellen, in Franken und an der heimischen Börse kaufen.

Noch ist nicht alles verloren. Es gibt noch die Möglichkeit der Doppelkotierung. Ja, der Prospekt in den USA ist eingereicht. Doch ich hoffe, die SIX hat noch nicht aufgegeben und wirft alles in die Waagschale, um On von den Vorteilen des Schweizer Finanzplatzes zu überzeugen. Aber wenn man ehrlich ist, wäre auch das nur ein Trostpreis. Die Erstkotierung wird New York sein. Das zählt im Endeffekt.

On Running hätte gut an die Schweizer Börse gepasst. Im Gegensatz zu Branchen wie Biotech, die oft in die USA gehen, weil sie dort ihre Investoren und mehr vergleichbare Unternehmen finden, hätte sie in Europa auch sogenannte Peers gefunden. On nicht in der Schweiz zu haben, tut weh.