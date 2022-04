Die Garde républicaine paradiert vor dem Schloss Versailles: Nirgendwo in Europa marschiert eine Republik so royal auf wie in Frankreich. Schliesslich hatte ja einst Revolutions­kaiser Napoleon das Unvereinbare in Personalunion verkörpert. Versailles – das ist der versteinerte Machtanspruch Ludwigs XIV.: zentralistisch, absolutistisch. Der Sonnenkönig (1638 bis 1715) duldete keine anderen Gestirne neben sich, und sein territorialer Appetit kannte buchstäblich keine Grenzen. Seine «Chambres de réunion» konstruierten Gebietsansprüche namentlich auf deutsche Lande, unter Rückgriff auf völlig überholte mittelalterliche Lehensverhältnisse. Von den Sprüchen dieser «Gerichte» betroffene Fürsten oder Städte erhielten die Aufforderung, sich französischer Souveränität zu unterwerfen, und wurden militärisch besetzt. So bemächtigte sich der Hausherr von Versailles kraft fadenscheiniger bis fantasierter Rechtstitel etwa des Elsasses, ­Luxemburgs, der Pfalz. Diese perfide Farce erinnert bedrückend an Aktuelles. Was der KGB-Schnüffler/Emporkömmling im Kreml praktiziert, hatte der gekrönte Bourbone längst drauf: frech auftreten, täuschen, überlisten, Macht missbrauchen – bis eine stärkere Macht Einhalt gebietet.