Verschuldung im Euroraum bleibt hoch

(Reuters) Trotz staatlicher Kosten in Folge des Ukrainekriegs lässt die Verschuldung in der Eurozone nach Einschätzung der EU-Kommission nach. Das Staatsdefizit im gesamten Währungsraum dürfte 2022 weiter auf 3,7% sinken und im nächsten Jahr auf 2,5% zurückgehen, wie aus der am Montag vorgestellten Frühjahrsprognose der Brüsseler Behörde hervorgeht. Im ersten Coronajahr 2020 war das Staatsdefizit wegen der Finanzhilfen rund um die Virus-Pandemie noch massiv auf gut 7% gesprungen und dann 2021 auf 5,1% gesunken. Ein starker Arbeitsmarkt und das Hochfahren der Wirtschaft nach der Coronakrise sollten die Volkswirtschaften unterstützen «und dazu beitragen, die Staatsverschuldung und die Defizite zu senken», erklärte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Die Euro-Länder haben zum Teil verschiedene Pakete geschnürt, um Firmen und Verbraucher seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine von den stark gestiegenen Energiepreisen zu entlasten. Zudem treiben Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine die Staatsausgaben nach oben. Die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftskraft dürften laut Prognose im Euroraum im laufenden Jahr auf knapp 95% sinken und 2023 auf fast 93% fallen. Das wäre aber noch über dem Niveau vor der Pandemie-Krise. Diese sogenannte Schuldenstandsquote hatte 2020 den Rekordwert von 99,2% erreicht und war 2021 nur leicht auf gut 97% gesunken.

Die EU-Schuldenregeln wurden 2020 ausgesetzt, um den Ländern mehr Spielraum zu geben, die Folgen der Pandemie abzufedern. Die Regeln im Stabilitätspakt sehen vor, dass die Neuverschuldung auf 3% der Wirtschaftsleistung begrenzt wird und die Gesamtverschuldung auf 60%. Allerdings wurde immer wieder gegen die Vorgaben verstoßen, ohne dass dies spürbare Konsequenzen gehabt hätte. Für viele Länder sind die Obergrenzen so weit weg, dass vor allem im Süden Europas Rufe nach einer Reform laut werden. Eine Einigung auf neue Regeln vor Ende 2023 gilt aber als unrealistisch.

Klar ist jedoch, dass die sogenannte Zwanzigstel-Regel für hoch verschuldete Staaten auch 2023 nicht angewendet werden soll. Danach müssen Euro-Länder mit einer Schuldenquote von über 60% jedes Jahr eigentlich ein Zwanzigstel der Differenz zwischen 60% und der tatsächlichen Quote abbauen. Das würde vor allem Griechenland und Italien hart treffen, die die höchsten Schuldenstände haben. Rund um den Globus sind die Schulden in der Corona-Krise nach oben geschossen, so dass ein Abbau um ein Zwanzigstel auch immer anspruchsvoller wird.