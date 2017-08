Versicherer gewinnen an Attraktivität

Es ist kein Geheimnis, dass der legendäre Markttechniker Alan Shaw, dessen wöchentlich veröffentlichtes Musterportfolio von 1987 bis März 2003 um 621% zulegte – verglichen mit +242% des S&P 500 (SP500 2430.01 -1.54%) –, als einer meiner Lehrmeister grossen Einfluss auf mich ausübte. Eine seiner Weisheiten bestand im Rat, stets zu versuchen, die richtigen Fragen zu stellen und auf Antworten zu warten, die richtig zu sein erscheinen, ohne zu erwarten, auf jede Frage eine Antwort zu finden. Die Betonung legte er, der eine Überhöhung der Bedeutung des eigenen Wissens wie der Teufel das Weihwasser mied, auf das Wort «erscheinen».

Die richtigen Fragen sind meiner Ansicht nach nicht, was der Herrscher Nordkoreas und der unberechenbare Präsident der USA tun werden. Wir haben keinen Zugriff auf die kognitiven Prozesse dieser beiden Männer, geschweige denn auf die aus ihrer Biografie sich ergebenden Empfindlichkeiten.

Richtig fragen

Nicht leicht zu beantworten, aber eher zugänglich ist eine andere Frage: Werden die EU und der Euro nicht systematisch unterschätzt? Mir scheint, dass eine Population, die die Märkte bewegt, zu beiden konstruktivere Antworten bereithält als die meisten öffentlich ihre Meinung bekundenden Experten. In den letzten zwölf Monaten haben Indizes aus dem Euroraum jene anderer Regionen und den MSCI Welt in Euro deutlich übertroffen, angeführt von Banken (+44%), Finanzen ohne Banken und Versicherungen (+33%) sowie Versicherungen (+32%). Das sind stolze Zahlen im Vergleich zu einem Plus von 14% für den Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3461.97 -0.65%) und einem Minus von 2% für den Lieblingssektor der Konservativen, nämlich Nahrungsmittel und Getränke.

Warum Versicherer?

Auf den Euro Stoxx Banken brauche ich jetzt nicht wieder zurückzukommen. Seit dem 28. September 2016 habe ich mich wiederholt positiv dazu geäussert. Heute wende ich mich dem Euro Stoxx Versicherungen zu. Dieser stieg in den letzten zwölf Monaten um 29%. Das ist im Vergleich zum Euro Stoxx Banken wenig, gegenüber dem Euro Stoxx 50 und dem MSCI Welt (+6%) aber so gut, dass sich viele sagen werden: Jetzt den Kursen nachrennen will ich nicht.

Das ist aus meiner Sicht die falsche Reaktion. In einem essenziell eher positiven Markt, der durch periodisch wiederkehrende Konsolidierungen eine gesunde Skepsis gegenüber vorteilhaften Nachrichten beweist, soll in relativ starke und nicht in relativ schwache Sektoren investiert werden. Relativ schwache Sektoren, wie Lebensmittel und Getränke, bringen, wie oben in Zahlen ausgedrückt, in solchen Phasen Verdruss statt Genuss. Seit Beginn der Konsolidierung im Mai hat der Euro Stoxx Versicherungen den Euro Stoxx Banken leicht, den Euro Stoxx 50 und MSCI Welt in Euro deutlich distanziert.

Konsolidierungen bringen meistens mehr oder weniger ausgeprägte Präferenzverschiebungen zustande. Versicherungen rücken ins Blickfeld der Investoren und dürften ihre relative Stärke ausbauen, während zwei bisherige Verlierer, Gesundheit sowie Nahrungsmittel und Getränke, weiter geschwächt wurden und nach wie vor relativ schwach bleiben werden.

Wer meine ausführliche Meinung zum Euro kennen möchte, kann über die Webseite den Newsletter August 2017 abrufen. Darin kommt auf zweieinhalb Seiten eine Sicht zum Ausdruck, die im Vergleich zum Mainstream ziemlich quer in der Landschaft liegt.