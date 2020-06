Versicherungen und Pensionskassen dominieren Firmenbondmarkt

Deutschland musste in der Finanzkrise etliche Landesbanken retten, weil sie sich mit verbrieften US-Immobilienkrediten verspekuliert hatten. Am CLO-Markt geht aktuell die Sorge um, dass sich mit der japanischen Bauernsparkasse Norinchukin die grösste Investorin dieser verbrieften Unternehmenskredite zurückziehen könnte.

Beide Anekdoten machen deutlich, dass die Unternehmensschulden nicht einfach nur Forderungen der Banken sind, sondern dass ein beachtlicher Teil für Investoren rund um die Welt eine Anlage darstellt.

Wie bei den Staatsanleihen sind inländische Käufer in der Mehrheit. Eine Ausnahme ist der britische Markt. Dort beträgt der Anteil ausländischer Investoren seit Jahren etwas mehr als 50%. In den übrigen grossen entwickelten Märkten variiert der Anteil zwischen 17 (Japan) und 28% (USA). In der Eurozone sind ebenfalls nur 18% der Unternehmensanleihen im Besitz von Investoren von ausserhalb der Währungsunion. Das bedeutet aber nicht, dass die Märkte dort national abgeschottet sind. Holländische Firmenbonds etwa sind zu 95% im Besitz von Investoren ausserhalb der Niederlande. In Deutschland und Frankreich ist die «Ausländerquote» mit 58% vergleichbar mit UK, in Italien liegt sie bei 41%.

Unter den einheimischen Gläubigern sind sowohl in der Eurozone als auch in den USA die Versicherungen und die Pensionskassen am wichtigsten. Sie halten ein Drittel bzw. die Hälfte der Unternehmensanleihen. Rund 30% werden von Anlagefonds gehalten. In Japan wird der Firmenbond-Markt von Monetary Financial Institutions (MFI) dominiert, das sind Institutionen, die auf dem Geldmarkt eine wichtige Rolle spielen, also Banken, Geldmarktfonds und die Zentralbanken. Die langjährige Strategie der Bank of Japan, auch Unternehmensanleihen zu erwerben, macht sich so in der Statistik bemerkbar. Die EZB hält durch die Kaufprogramme der letzten Jahre rund 200 Mrd. € Unternehmensanleihen. Ihr Fussabdruck im Corporate-Bond-Markt wird sich in den kommenden Monaten vergrössern, ebenso wie jener des Fed, das in der Krise ebenfalls mit dem Kauf von Unternehmensanleihen begonnen hat.

Direktanlagen der Privatanleger fallen kaum ins Gewicht, ausser in den USA, wo Hedge Funds in der Statistik zu den Privatanlegern gezählt werden. Auch der Anteil der öffentlichen Hand und anderer Unternehmen scheint gering. Firmen investieren aber durchaus in Anleihen anderer Betriebe, allerdings meist über ausländische Töchter, weshalb sie in der Statistik nicht erscheinen. Apple und andere US-Unternehmen sitzen auf riesigen Cash-Reserven. Ein Teil davon ist in Corporate Bonds angelegt. 2018 besassen die 25 US-Konzerne mit dem grössten Investment-Portfolio insgesamt 360 Mrd. $ an Schuldpapieren von Unternehmen. Doch das ist weniger als 2% des ausstehenden Volumens.

Für China gibt es keine Daten zur Investorenbasis, nur zur Zuteilung bei den Emissionen. 90% gingen an die lokalen Finanzinstitute. Ausländische Investoren spielen eine vernachlässigbare Rolle.