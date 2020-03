Bertarelli setzt neuen CEO für seine Investitionsplattform ein

(AWP) Die Vermögensverwaltungs-Tochter der Bertarelli-Familienholding, Northill Capital, hat einen neuen Chef: Die Investitionsplattform der Familie von Ernesto Bertarelli, Waypoint Capital Group, hat Cyrus Jilla zum CEO von Northill Capital, ernannt.

Cyrus Jilla. Bild: ZVG

Seine Aufgabe werde es sein, das Asset Management von Northill Capital strategiekonform auszubauen und die Integration der Northill-Plattform in die Waypoint Group abzuschliessen, teilten beide Gesellschaften am Dienstag in einem Communiqué mit. Jilla sei bis vor kurzem President von Fidelity International Limited gewesen, der Muttergesellschaft des globalen Asset Management-Geschäfts von Fidelity.

Der Westschweizer Milliardär Ernesto Bertarelli erklärte, Jillas anfänglicher Betätigungsschwerpunkt werde auf Northill Capital liegen. «Wir streben aber an, dass er längerfristig seine Kompetenz in die erfolgreiche Weiterentwicklung der Investmentprogramme der gesamten Waypoint Capital Group einbringen kann.»