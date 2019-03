Verstoss gegen demokratisches Grundprinzip

Die bundesrätlichen Erläuterungen zur Abstimmung vom 19. Mai über das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) sind online publiziert. Auf einen Kernpunkt in der Auseinandersetzung geht der Bundesrat in seinen Erläuterungen jedoch gar nicht ein – das zeugt nicht von viel Wertschätzung gegenüber dem Stimmbürger. Offenbar wird ihm nicht zugetraut, selbständig auch kritische Einwände abzuwägen.

Es geht um die Verknüpfung der zwei völlig sachfremden Geschäfte der Steuervorlage 17 und der Zusatzfinanzierung für die AHV. Der Bundesrat spricht lediglich davon, die Vorlage sei «ein guter Kompromiss». Dabei verkennt er die Natur des Kompromisses: Einen solchen kann man in einer Sache schliessen, wenn zwei oder mehr Parteien zum Beispiel uneinig sind über die Höhe einer Abgabe für einen klar bestimmten Tatbestand.

Im vorliegenden Fall allerdings geht es darum, zwei Geschäfte, die nichts miteinander zu tun haben, zu verknüpfen – in der Hoffnung, so beide dem Stimmbürger schmackhaft zu machen. Es handelt sich also nicht um einen Kompromiss, sondern um ein simples Tauschgeschäft. Der Bundesrat hebt weiter hervor, die gesamte Bevölkerung profitiere von der Vorlage. Das heisst nichts anderes, als dass der Stimmbürger unter Druck gesetzt wird, zuzustimmen, auch wenn er mit der einen Vorlage nicht einverstanden ist. Damit wird ein Zwang ausgeübt, der an Nötigung grenzt – durch den Bundesrat, wohlverstanden.

Die unverfälschte Stimmabgabe ist für denjenigen Bürger, der die eine Vorlage unterstützt, die andere jedoch ablehnt, nicht möglich. Das ist ein krasser Verstoss gegen die Bundesverfassung. Sie hält in Art. 34, Abs. 2 klar fest: «Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.»

Da hilft auch das Bundesamt für Justiz nicht weiter. Es hat in einer Studie im Auftrag der Wirtschaftskommission des Ständerats abgeklärt, ob die Einheit der Materie in dieser Vorlage eingehalten sei. Das Bundesamt windet sich: In der Würdigung wird festgehalten, das Vorgehen sei unter dem Stichwort der Einheit der Materie «kritisch zu betrachten», die Verknüpfung der zwei Vorlagen «ein Grenzfall». Dennoch kommt das Bundesamt zum Schluss, das Vorgehen sei «vertretbar». Das riecht stark nach einem Gefälligkeitsgutachten.

Mit dieser Vorlage setzen sich das Parlament wie auch der Bundesrat locker über einen zentralen Pfeiler der direkten Demokratie hinweg. Der Stimmbürger wird unter Druck gesetzt, einer Vorlage zuzustimmen, auch wenn sie der Verfassung widerspricht.

Das Ziel, die zwei völlig sachfremden Vorlagen mithilfe eines fragwürdigen Tauschgeschäfts durchzudrücken, ist offenbar wichtiger als die Einhaltung demokratischer und verfassungsmässiger Prinzipien. Das stellt Bundesrat und Parlament – alle Mitglieder haben den Eid auf die Verfassung abgelegt! – ein schlechtes Zeugnis aus. Das Vorgehen wirkt wie ein Hohn auf die direkte Demokratie. Das ist dem Vertrauen des Stimmbürgers in die Politik wahrlich nicht zuträglich.