Verwaltungsratschef von HNA gestorben

Der 57-jährige Wang Jian, Verwaltungsratspräsident der chinesischen HNA Group, ist bei einem Unfall verstorben. Er soll, wie es in der Verlautbarung des Unternehmens heisst, auf einer Geschäftsreise in Frankreich gewesen sein. HNA hatte in den vergangenen Jahren durch ihren aggressiven Expansionskurs im Ausland – auch in der Schweiz – für Schlagzeilen gesorgt.

Ein Pionier der chinesischen Luftfahrt

Der Tod Wangs ist gemäss Berichten französischer Medien auf einen Sturz am 3. Juli in der Provence zurückzuführen. Wie aus jüngsten Angaben des wenig transparenten Unternehmens hervorgeht, hielt Wang 15% an der Gruppe. Der Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas auf das Unternehmen ist und bleibt unklar.

Wang Jian Bild: ZVG

Wang war 1990 massgeblich an der Gründung des Luftfahrtunternehmens Hainan Provincial Airlines beteiligt. Der auf der südchinesischen Insel angesiedelte Konzern hat in den folgenden Jahren vor allem im Zuge von Übernahmen in die Logistik, die Hotellerie oder auch die Immobilienbranche diversifiziert. Insgesamt hat HNA Beteiligungen und Immobilien mit einem Wert zwischen 40 und 50 Mrd. $ erworben. Die Beteiligung an der Deutschen Bank haben die Chinesen kürzlich auf 7,6% verringert.

Gategroup, Swissport, SR Technics…

Zu HNA gehört der Schweizer Airline-Caterer Gategroup. Das Konglomerat besitzt darüber hinaus die ebenfalls im Bereich Aviatik tätigen Unternehmen Swissport und SR Technics. Am Reisedetailhändler Dufry (DUFN 125 -0.75%) hält es knapp 21%.

Nach der Absage des Börsengangs von Gategroup hat HNA zwei neue Mitinvestoren gefunden, wie diese Woche bekannt geworden ist. Der aus Singapur stammende Staatsfonds Temasek und die asiatische Investmentgesellschaft RRJ Capital haben eine fünfjährige Wandelanleihe gezeichnet. Nach der Wandlung in Aktien werden sie 49% an Gategroup halten. Beim Flugzeugabfertiger Swissport wurde die Publikumsöffnung auf unbestimmte Zeit verschoben.

Aus dem Hintergrund agiert

Wang blieb anders als der HNA-Mitgründer Feng Chen im Hintergrund. Er schloss 1983 ein erstes Studium an der Civil Aviation University von China in Luftfahrtmanagement ab und bildete sich später an der holländischen Maastricht University of Management weiter.

Die HNA Group lud im Zuge ihrer Expansion eine grosse Schuldenlast auf sich. Das wurde spätestens zu dem Zeitpunkt ein Problem, als die chinesische Regierung Massnahmen gegen den anschwellenden Kapitalabfluss ergriff. Allerdings haben später staatlich kontrollierte chinesische Banken dem in Not geratenen Konzern mit Krediten beigestanden. HNA hat in den vergangenen Monaten ihre Beteiligungen an der Deutschen Bank oder auch dem Hotelkonzern Hilton Worldwide Holding abgebaut.