Verzerrte Welt

Seit bekannt ist, dass die Erde eine Kugel ist, stehen Kartografen vor einem Problem. Wie lässt sie sich auf einem Blatt darstellen? Der belgische Globenhersteller und Geograf Gerhard Mercator – mit bürgerlichem Namen Gheert Cremer – fand im 16. Jahrhundert eine elegante Lösung. Er legte das Papier wie einen Zylinder dem Äquator entlang um den Globus. Vom fiktiven Projektionszentrum in der Erdmitte übertrug er alle Punkte von der Kugel auf den Zylinder. Dadurch ergab sich eine winkeltreue Karte der Erdoberfläche. Diese Erfindung bescherte Mercator einen riesigen kommerziellen Erfolg, doch sie war auch schuld an der bis heute verzerrten Wahrnehmung der Grössenverhältnisse. Bis heute werden die meisten Weltkarten nach der Mercator-Projektion dargestellt. Deshalb erscheint Grönland viel grösser, es tatsächlich ist, während die Länder am Äquator verhältnismässig klein wirken. Auch in der Diskussion über Russlands territoriale Macht ist Mercator wieder präsent. Putins Reich ist zwar ­flächenmässig das grösste Land, aber bei weitem nicht so gross, wie die Weltkarten es uns vorgaukeln. Von St. Petersburg nach Wladiwostok am Japanischen Meer ist es weniger weit als quer durch Afrika von Senegal nach Somalia. Auch in Nordamerika sind die Verhältnisse anders, als man denkt: Kanada hat etwa die Fläche der USA, und der Bundesstaat Alaska ist zwar gross, aber nicht überdimensioniert.