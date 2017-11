Viel Flair für Technik und Eleganz

Seine Energie sei schier unerschöpflich, wird dem 48-jährigen Jérôme Lambert zugestanden. Diese Eigenschaft wird ihn als neuer Chief Operating Officer (COO) von Richemont (CFR 86.8 -3.82%) unterstützen. Es ist erst ein Jahr vergangen, seit der französisch-schweizerische Doppelbürger von der Montblanc-Zentrale in Hamburg an den Konzernsitz am Genfersee gewechselt hat. Geholt wurde er damals als Chef für die Leder- und Modemarken und als Leiter der zentralen und regionalen Dienste. Zusammen mit Georges Kern bildete Lambert eine Art Doppelspitze, bis Kern Richemont im Sommer überraschend in Richtung Breitling verliess.

Jérôme Lambert Bild: D. Dipasupil/FilmMagic

Lambert ist seit 2000 für Richemont tätig. In seiner neuen Rolle wird er für alle Maisons mit Ausnahme von Cartier und Van Cleef & Arpels zuständig sein. Das bedeutet für ihn auch die Rückkehr zu den Uhrenmarken Jaeger-LeCoultre sowie A. Lange & Söhne, die er in früheren Jahren von ehrwürdigen Manufakturen überschaubarer Grösse zu den heute global tätigen Spezialisten für mechanische Werke transformiert hat. Geschafft hatte dies der aus Besançon stammende Lambert mit Akribie und dem Flair für die Uhrmacherkunst. In Sachen Marketing machte die Platzierung der Jaeger-Uhren bei den Glamour People und an Filmfestivals Furore. Intern gelang es Lambert, die Mitarbeitenden im Vallée de Joux mit einer kreativen Arbeitsatmosphäre zu binden.

Seine ausgezeichneten Deutschkenntnisse kamen ihm im sächsischen Glashütte und nachher in Hamburg zugute. Unter Lamberts Führung gewannen die nun eleganteren Formen für A. Lange & Söhne eine zuvor nicht gekannte Strahlkraft. Dass Richemont ihn dann an die Alster entsandten, um Montblanc zu entrümpeln, erstaunt nicht. Dort hatte sich zu vieles angesammelt. Die von Schreibgeräten über Maroquinerie bis zu Uhren reichende Produktpalette war zu heterogen geworden. Vor allem den Uhren fehlte eine klare Linie. Sein inzwischen umfangreiches Savoir-faire ermöglichte es Lambert, das uhrmacherische Profil der Marke zur schärfen.

Die Erfolgsgeschichten kann Lambert nun in Genf in neuer zentraler Funktion fortschreiben. Den Titel eines CEO, auf den sein früherer Führungspartner Kern aspiriert hatte, braucht er dazu nicht.