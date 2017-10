Viel Lärm um eine kleine Zinserhöhung

Selten ist der Blick der Wirtschaftswelt derart stark auf Notenbankchef Mark Carney fokussiert. Wird er oder wird er nicht? Derzeit wird kaum eine andere Frage in der Londoner City heisser und kontroverser diskutiert. Es geht darum, ob die britische Zentralbank, die Bank of England, bei ihrer nächsten Sitzung am 2. November den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt erhöht. Die Bank of England wäre die zweite bedeutende Notenbank nach dem Fed, die erstmals seit der Finanzkrise die Zinsschraube wieder leicht anzieht.

Das mag im aktuellen Umfeld über­raschen. In Brüssel sind die Austrittsverhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Grossbritannien zum Stillstand gekommen, Unternehmen halten wegen der Unsicherheiten Investitionen zurück, und auch wirtschaftlich hat das Land schon bessere Zeiten gesehen.