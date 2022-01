«Vietnam profitiert von der Unsicherheit um China»

Herr Timpanaro, was macht Vietnam als Anlageland interessant?

Vietnam liegt in Bezug auf seine wirtschaftliche Entwicklung gegenüber beispielsweise Thailand etwa zehn Jahre zurück. Das Pro-Kopf-Einkommen beträgt kaufkraftbereinigt etwa 8000 $ pro Jahr, in Thailand sind es rund 18’000 $. Doch Vietnams Wirtschaftsstruktur ist viel breiter als im tourismusorientierten Thailand. Das Land mit seinen 97 Mio. Einwohnern hat viel Aufholpotenzial. Und es ist mit viel Schwung daran, dieses auszuschöpfen.

Geben Sie ein Beispiel.

Vor wenigen Jahren war Vietnam noch ein typischer Standort für Montagearbeiten, also das Zusammensetzen anderswo hergestellter Teile und Komponenten. Das ändert sich. Die Wertschöpfungskette wird länger. Samsung etwa hat heute rund 190’000 Angestellte allein in Vietnam, sie ist der grösste Arbeitgeber ausserhalb des Staatsbereichs. Da werden etwa 65% aller Mobiltelefone von Samsung hergestellt. Als Nächstes will Samsung ihre Flachbildschirmproduktion von China nach Vietnam verlagern. Beginnen will man mit einer Kapazität von 12 Mio. Stück pro Jahr. Ziel sind aber 35 Mio. Stück.