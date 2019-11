Vifor-Aktien springen an

(AWP) Positive Studiendaten treiben die Aktien von Vifor Pharma (VIFN 170.65 3.93%) am Dienstag an. Zuvor hatte das Pharmaunternehmen mitgeteilt, positive Ergebnisse in einer zulassungsrelevanten Studie erzielt zu haben. Konkret geht es um eine Phase-III-Studie, die das Gemeinschaftsunternehmen Vifor Fresenius (FRE 49.435 -0.55%) Medical Care (FME 66.62 -0.72%) Renal Pharma (VFMCRP) und der Partner ChemoCentryx durchgeführt haben.

In der Studie wurde der Produktkandidat Avacopan in der Behandlung von Patienten eingesetzt, die an ANCA-Vaskulitis leiden, also Entzündungen der Blutgefässwände.

In der Phase-III-Studie Advocate wurden den Angaben zufolge alle gesteckten Ziele erreicht. So habe etwa die Behandlung sowohl nach 26 Wochen als auch nach 52 Woche eine anhaltende Remission gezeigt.

Analysten werten die Daten als grundsätzlich positiv. So habe sich der Vifor-Kandidat gegenüber der derzeit gängigen Therapie als nicht unterlegen erwiesen, was bei klinischen Studien ein wichtiges Kriterium ist.

Auch bei Baader Helvea gibt sich Analyst Bruno Bulic von den Ergebnissen angetan. Die Daten seien exzellente Nachrichten für Vifor. Er gehe für das Mittel von Spitzenumsätzen von bis zu 490 Mio. Fr. im Jahr 2025 aus, so der Experte weiter. Bislang habe der Markt den Kandidaten aber weitestgehend ignoriert, so dass die aktuellen Ergebnisse die Aktie deutlich anschieben könnten.

Bei der Commerzbank (CBK 5.284 -0.11%) schlägt Daniel Wendorff etwas zurückhaltendere Töne an. ANCA-Vaskulitis beschreibe eine Gruppe von systemischen Autoimmunerkrankungen, die durch Entzündungen kleiner Blutgefässe unter Beteiligung von Nieren, Lunge, Nerven, Darm, Ohr, Nase und Rachen gekennzeichnet sind und zu einer erheblichen Morbidität und Mortalität führen können, beschreibt er in seinem Kommentar.

In der Advocate-Phase-III-Studie habe die Behandlung nun eine statistisch signifikante Verbesserung der Nierenfunktion in den Wochen 26 und 52 im Vergleich zum Glukokortikoid-Standard gezeigt. Wendorff prognostiziert mit 200 Mio. Fr. allerdings einen klar tieferen Spitzenumsatz als der Helvea-Experte.

