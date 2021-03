Vifor erhält positive Signale von FDA

Die US-Gesundheitsbehörde FDA begutachtet Korsuva im beschleunigten Verfahren. Der Entscheid soll bereits bis Ende August fallen. Damit wird sich das Medikament gegen Juckreiz schon in den Zahlen für das zweite Halbjahr bemerkbar machen. Etwa 30 bis 40% der chronischen Nierenpatienten, die im Fokus von Vifor stehen, sind von dem Juckreiz betroffen. Offenbar ist das sehr unangenehm, einige Patienten fügen sich beim Kratzen Verletzungen zu. Die FDA zeigt mit dem beschleunigten Verfahren, dass sie den Bedarf für eine Therapie hoch einstuft. Vifor hat Ende vergangenes Jahr noch zusätzliche US-Rechte an dem Wirkstoff erworben. Das jährliche Umsatzpotenzial soll im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen. Im Unterschied zu anderen Vifor-Mitteln, etwa den Eisenpräparaten, wird hier keine lange Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit nötig sein. Das heisst, der Absatz, der zu einem grossen Teil über das Joint Venture mit Fresenius Medical Care läuft, dürfte relativ rasch in die Gänge kommen. Das sind gute Neuigkeiten für Vifor, deren Aktien in den vergangenen Monaten wenig Freude bereitet haben. Heute sollte es wieder einmal aufwärtsgehen.