Vifor erwartet wichtige Studienresultate früher

Wegen Corona gibt es eine Änderung an einer laufenden Vifor-Studie. Die Resultate mit dem Kaliumbinder Veltassa sollen nun schon kommenden Frühling vorliegen. Das ist wahrscheinlich etwa ein Jahr früher, als zuvor zu erwarten gewesen wäre. Vifor hatte von Verzögerungen berichtet und eine neue Prognose bis Mitte Jahr in Aussicht gestellt. Während der Pandemie konnten für viele medizinische Studien zeitweise keine Patienten rekrutiert werden, oder Kontrollen konnten nicht wie vorgesehen stattfinden. Vifor hätte untersuchen wollen, ob Veltassa Herzkreislaufvorfälle wie Herzattacken, Schlaganfälle oder Todesfälle reduzieren kann. Stattdessen wird nun bei den bereits rekrutieren Patienten kontrolliert, ob das Medikament das Kalium im Blut in einem normalen Bereich halten kann. Diese Patienten leiden an Herzinsuffizienz und werden mit bestimmten Medikamenten behandelt. Das heisst, das Studienresultat wird nun eine kleinere Patientengruppe betreffen, was einen kleineren Markt bedeutet. Dafür kommt es früher. Die heutige News entspricht ein bisschen dem Motto «lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach». Ob die Nachricht an der Börse wie das Sprichwort eher positiv aufgenommen wird, muss sich zeigen.