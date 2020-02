Vifor klont ihr Erfolgs-Joint-Venture

Vifor tut es wieder: Mit einem etablierten Player gründet sie ein Joint Venture und sichert sich so auf einen Schlag den Zugang zu Tausenden von Patienten. Der Partner entstammt wieder der Familie des deutschen Fresenius-Konzerns. Dieses Mal ist es Fresenius Kabi, die auf Medikamente und Instrumente im Bereich Infusionen und Transfusionen spezialisiert ist. Wie am ersten Joint Venture mit Fresenius Medical Care wird Vifor wieder eine Mehrheit von 55% halten. Die neue «strategische Partnerschaft» ist quasi ein Klon der ersten und angesichts des grossen Erfolgs eine logische Fortsetzung. Das Potenzial in China ist enorm, nicht nur wegen der grossen Bevölkerung. Offenbar werden bisher zur Behandlung von Eisenmangel auch veraltete Methoden angewandt. Die Ankündigung einer Chinapartnerschaft wurde erwartet, dennoch sollten die Vifor-Titel dadurch Auftrieb erhalten.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.