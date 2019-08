Vifor Pharma erhöht Ausblick

(AWP/RB) Das Pharmaunternehmen Vifor Pharma (VIFN 153.9 8.42%) zeigt sich nach einem guten Wachstum im ersten Halbjahr 2019 zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das gute Wachstum verdankt es vor allem seinen drei wichtigsten Wachstumstreibern. Die Ziele für 2020 wurden zudem bestätigt.

Für die ersten sechs Monate weist das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 913,3 Mio. Fr. aus, wie Vifor am Donnerstag mitteilte. Das sind 22,2% mehr als im Vorjahreszeitraum.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 1. Sem. 2018 1. Sem. 2019 Umsatz 747.4 913.3 – Veränderung in % 23% 22% Betriebsgewinn Ebitda 192 254.6 – Veränderung in % 44% 33% – in % des Umsatzes 26% 28% Betriebsgewinn Ebit 118 148.7 – Veränderung in % 90% 26% – in % des Umsatzes 16% 16% Gewinn nach Minderheiten 118 65.2 – Veränderung in % -89% -45% – in % des Umsatzes 16% 7% Bilanz 30.06.2018 30.06.2019 Bilanzsumme 4138.9 4477.8 Liquide Mittel 114.5 321.5 Nettoschulden 127.5 242.8 Eigenkapital 3312.9 3311.7 – in % der Bilanzsumme 80% 74%