Vifor Pharma wechselt CEO aus

Vifor wechselt den operativen Chef. Der neue, Abbas Hussain, könnte dem zu erwartenden Aufschwung ein neues Gesicht geben. Im Idealfall würde das auch den Aktien zusätzlichen Schub verleihen. Seit dem pandemiebedingten Absturz sind sie nicht mehr richtig auf Touren gekommen. Der alte CEO, Stefan Schulze, geht nach nur gut einem Jahr, offiziell aus persönlichen Gründen. Er hatte die undankbare Aufgabe, in die grossen Fussstapfen seines Vorgängers Etienne Jornod treten und die Leitung des erstmals schrumpfenden Geschäfts der erfolgsverwöhnten Vifor übernehmen zu müssen. Der neue CEO wird voraussichtlich versuchen, dem Kaliumbinder Veltassa neues Leben einzuhauchen. Vielleicht hat Vifor nicht zufälligerweise gestern, einige Stunden vor Bekanntgabe von Schulzes Abgang, mitgeteilt, dass eine klinische Studie abgeändert wird. Das Ziel, aus Veltassa wie zuvor aus dem Eisenpräparat ein Milliardenprodukt zu machen, dürfte weiter in die Ferne rücken. Hussain, dem Vernehmen nach ein Pharma-Topshot, wird wohl auch bald neue Deals für zusätzliche Produkte oder Vertriebskanäle bekannt geben. Auch an dieser Front ist es unter Schulze erstaunlich ruhig geblieben. Seinem Nachfolger wird es obliegen, an diese frühere Spezialität von Vifor anzuknüpfen und die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Der CEO-Wechsel dürfte an der Börse positiv aufgenommen werden.

