Vifor und Partner Angion erreichen Ziele nicht

Eine erste Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff ANG-3777 hat das Hauptziel verfehlt. Er hätte Nierenschäden lindern sollen, die bei Transplantationen dieses Organs auftreten. Die Daten zeigten einen leicht positiven Trend, sind aber nicht signifikant. Die Resultate einer zweiten Zulassungsstudie an Patienten, die aufgrund einer Herzoperation Nierenschäden davontragen könnten, werden noch vor Ende Jahr erwartet. Vifor und Partner Angion wollen erst dann über das Schicksal von ANG-3777 entscheiden. Analysten von Mirabaud Securities hatten das Marktpotenzial in der Spitze auf jährlich etwa 370 Mio. Fr. geschätzt. ANG-3777 hat für Vifor insgesamt also kein allzu grosses Gewicht. Dennoch dürfte die heutige Nachricht den Aktienkurs erneut belasten. Die Papiere kommen seit dem Absturz zu Beginn der Coronapandemie nicht vom Fleck. FuW schätzt das mittelfristige Potenzial des Unternehmens als attraktiv und die Wahrscheinlichkeit als hoch ein, dass die Aktien bald wieder auf einen Aufwärtstrend einschwenken.