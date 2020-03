Virus-Ängste

Welch Unterschied ein paar Wochen doch ausmachen. Vor zwei Wochen drehten sich die Ängste im Zusammenhang mit dem Coronavirus um China. Nun scheint das Land die Epidemie langsam in den Griff zu bekommen. Heute sind es Europa und die USA, die im Brennpunkt stehen.

Zum Autor Barry Eichengreen ist Professor für Ökonomie und Politikwissenschaften an der University of California, Berkeley.

Vor zwei Wochen gründete die Angst vor den Folgen für die Wirtschaft auf der Unterbrechung der globalen Lieferketten: Die Coronaepidemie werde einen – noch kaum bezifferbaren, aber jedenfalls beträchtlichen – Angebotsschock auslösen. Heute ist klar, dass die Wirtschaft auch, wenn nicht vor allem mit einem Nachfrageschock konfrontiert sein wird: Die Menschen verzichten auf Reisen, gehen nicht mehr auswärts essen, sagen den Besuch beim Autohändler ab. Die Unternehmen aus diesen Branchen kürzen Personal und Investitionen.

Vor zwei Wochen waren Prognostiker sich einig, dass das Virus eine scharfe, aber kurze Rezession verursacht, worauf sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte aber ebenso rasch und deutlich erholt. Nun ist fraglich, ob sich auf absehbare Zeit überhaupt irgendeine Erholung einstellt. Und während vor zwei Wochen die Notenbanken angesichts des Schocks moderate Zinssenkungen für angebracht hielten, bereiten Geld- und Fiskalpolitik nun viel umfassendere Massnahmen vor.

Die Kreditkosten sind nicht das Problem

Dauer und Tiefe der Rezession sind unmöglich vorherzusagen, hängen sie doch von zahllosen Variablen ab, etwa von der Reaktion der Politik, dem Wetter, das die Ausbreitung des Virus beeinflusst, und der Disziplin jedes Einzelnen mit Blick auf Hygienemassnahmen wie Händewaschen. Einiges lässt sich aber absehen. Erstens: Der Angebotsschock in Europa und den USA wird mindestens zwei Monate dauern. Die Erfahrung aus China zeigt, dass die Ansteckungsrate noch acht Wochen steigen wird, selbst wenn alle erforderlichen Massnahmen ergriffen werden. So lange werden Flugzeuge, Hotels und Restaurants leer bleiben und Fabriken nicht produzieren können. Ist die Ausbreitung des Virus erst einmal eingedämmt, wird es nochmals einige Zeit dauern, die Wirtschaftsaktivitäten wieder hochzufahren. Die Leute werden getestet werden müssen, bevor sie an den Arbeitsplatz zurückkehren. Fabriken werden ihre Teilelager wieder aufstocken müssen. Die Normalisierung geschieht nicht von heute auf morgen.

Selbst das ist das Best-Case-Szenario. China ist es gelungen, die Ausbreitung von Corona binnen acht Wochen einzudämmen, indem es 50 Mio. Menschen rigoros abgeschottet und sämtliche verfügbaren Ressourcen eingesetzt hat. Doch wie das Beispiel Italien zeigt, tun sich westliche Gesellschaften einiges schwerer damit, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit durchzusetzen. Ob etwa die USA bereit und in der Lage sind, sämtliche verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, ist ähnlich zweifelhaft, erst recht mit einem US-Präsidenten, der die Schwere der Pandemie nach wie vor in Frage stellt.

Erst jetzt beginnen Notenbanken und Finanzministerien, umfassendere Massnahmenpläne zu entwickeln. Die erste Aktion der US-Notenbank Fed, die Senkung der Zinsen um 50 Basispunkte, war schlecht durchdacht. Das Problem heute sind nicht die Kreditkosten, sondern die Bereitschaft der Banken, Kredite zu vergeben und ihren Kunden bei den Zahlungsbedingungen entgegenzukommen.

Fiskalpolitik ist das wirkungsvollere Instrument

Die Reaktion der Bank of England, nach einer Woche Bedenkzeit, war schon überlegter. Sie hat die Zinsen ebenfalls gesenkt, darüber hinaus aber, noch wichtiger, eine neue Finanzierungsmöglichkeit lanciert, um die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen anzukurbeln. Die Anforderungen an die antizyklischen Kaptalpuffer wurden reduziert, was den Banken Spielraum gibt, die Zahlungsbedingungen für die Kreditkunden zu lockern. Solche gezielten Massnahmen sind wirksamer gegen einen Schock, der KMU überproportional hart trifft.

Die EZB hat sich für Wertschriftenkäufe statt Zinssenkungen entschieden, den Banken aber zudem erlaubt, ihre Kapital- und Liquiditätspuffer anzuzapfen, um die Kreditvergabe aufrechtzuerhalten – auch das ein Schritt in die richtige Richtung. Von Outright Monetary Transactions (OMT) in italienischen Staatspapieren war leider nicht die Rede, obwohl die Spreads auf italienische Anleihen in den letzten Wochen hochgeschossen sind. OMT sollten als Nächstes auf der Agenda stehen.

In einem Umfeld ohnehin schon niedriger Zinsen ist die Fiskalpolitik das wirkungsvollere Instrument. Die gute Nachricht ist, dass Deutschland für einmal Teil der Lösung statt Teil des Problems zu sein scheint: Für Unternehmen in Not sollen 550 Mrd. € zur Verfügung stehen. Ein Teil davon stammt zwar aus schon bestehenden Instrumenten. Dennoch: Das zeugt von ideologischer Flexibilität, die man so nicht erwartet hätte. Es dürfte geholfen haben, dass die deutsche Wirtschaft schon zuvor mit anderen Schocks zu kämpfen hatte, wie dem Dieselskandal und dem Kollaps der Exporte nach China. Das dürfte der Politik die Augen geöffnet haben.

Medizinische Leistungen haben Vorrang

In den USA ist von einer solchen Flexibilität nichts zu sehen. Die Trump-Regierung setzt wieder einmal auf Steuersenkungen, ihr Patentrezept gegen Probleme jeglicher Art. Doch ihr Vorschlag für eine Kürzung der Payroll Tax, aus der sich das Sozialversicherungssystem speist, hat einen entscheidenden Makel: Für die Wenigverdiener ist die Entlastung am geringsten, und wer wegen Krankheit oder Quarantäne ganz ausfällt, profitiert gar nicht.

Daraus lässt sich Grundsätzliches ableiten, wie fiskalische Massnahmen ausgestaltet werden sollten. Die Details werden von Land zu Land variieren, doch gewisse Grundregeln lassen sich plausibel aufstellen. Prioritär muss erstens die Finanzierung von medizinischen Leistungen, Einrichtungen und Ausrüstung sein. Pensionierte Ärzte müssen zurückgerufen, zusätzliche Spitalbetten bereitgestellt, Masken und Beatmungsgeräte verteilt und die Tests verstärkt werden. Dies erfordert mehr Geld für das Gesundheitssystem.

In den USA, wo 30 Mio. Menschen keine Krankenversicherung haben, wird das bedeuten, das Programm Medicaid auszuweiten, das die nicht Krankenversicherten abdeckt. Die Regierung wird zusätzliche Mittel an die Bundesstaaten leiten müssen, die das Programm umsetzen. Das Repräsentantenhaus hat bereits zugestimmt. Nun liegt der Ball beim Senat – und dass die republikanischen Senatoren Medicaid ablehnend gegenüberstehen, ist kein Geheimnis.

Soziale Sicherheit stützen

Zweitens gilt es, das soziale Sicherheitsnetz zu verstärken. Die Bedingungen für Arbeitslosenhilfen sind zu lockern. Hilfsprogramme für Bedürftige, wie etwa die Lebensmittelmarken in den USA, müssen ausgebaut und gleichzeitig die Anforderungen an Arbeitstätigkeit als Bedingung dafür aufgegeben werden. Sowohl in den USA als auch in europäischen Ländern scheint man in diese Richtung zu gehen, allerdings nur langsam.

Drittens sollte jeder Erwachsene einmalig einen Barbetrag erhalten. Abgesehen von der breiten Wirkung und dem Konsumanreiz hätte eine solche Initiative den Vorteil, dass sie auch denjenigen zugutekommt, die bei der Arbeit ausfallen, weil sie in Selbstquarantäne sind, sich um Erkrankte kümmern oder Kinder betreuen, deren Schule geschlossen ist – all das wiederum sinnvolle Massnahmen, die die Ausbreitung des Virus bremsen. Das Problem ist, dass manche Länder, Italien etwa, keinen Spielraum haben für kostspielige fiskalpolitische Schritte. Hilfe vonseiten der EU-Partner wäre angesichts der Umstände angemessen, soweit die EU-interne Politik das zulässt (man darf ja zumindest träumen).

In die Infrastruktur investieren

Der US-Kongress hat einem Krankheitsurlaub von vierzehn Tagen zugestimmt – das entspricht gerade einmal der Inkubationszeit des Virus, nicht der Zeit, die für die Genesung nötig ist. Im Senat, wo die Republikaner die Mehrheit haben, wird selbst dieser Vorschlag erst den Widerstand gegen «weitere Almosen für Arme» überwinden müssen.

Die Nachwirkungen der Coronakrise werden uns noch lange begleiten. Die Regierungen müssen sich darauf einstellen, dass sie noch lange fiskalpolitische Unterstützung werden leisten müssen. Das öffnet die Tür für Infrastrukturinvestitionen, wie sie in den USA und Deutschland dringend nötig sind. Jetzt ist nicht der richtige Moment, sich in der Frage zu ergehen, ob die Projekte bis ins letzte Detail durchkonzipiert sind. Pauschalzahlungen an die Haushalte, die den ersten Schock etwas abfedern, können den Konsum kurzfristig stützen. Infrastrukturinvestitionen stellen sicher, dass die Ausgaben am Laufen gehalten werden, sobald es für die Bauarbeiter wieder sicher ist, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. In einer Zeit, in der sich Regierungen zu einem Zins von null verschulden können, sollte das kein Kopfzerbrechen bereiten.