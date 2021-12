Visa und Co. erhalten ein neues Zuhause

Die grossen Zahlungsabwickler Visa, Mastercard und PayPal kriegen ein neues Zuhause – zumindest wenn es nach den Vorschlägen der Indexanbieter MSCI und Standard and Poor’s (S&P) geht. Spätestens 2023 dürften die Titel im weltweit wichtigsten Klassifizierungssystem GICS (Global Industry Classification Standard, vgl. Glossar) nicht mehr zum Technologiesektor gehören, sondern zu den Finanzvaloren übergehen.

Was auf den ersten Blick wie ein belangloser Etikettenwechsel aussehen mag, ist durchaus von Relevanz – gerade in einem Finanzmarkt, in dem passiven Investitionsvehikeln eine immer grössere Bedeutung zukommt. Denn durch Rochaden wie diese – vor allem, wenn sie bedeutende Namen betreffen – können sich die spezifischen Sektoreigenschaften spürbar verändern, so etwa das Bewertungsniveau oder das Risikoprofil. Wer als Anleger über passive Instrumente wie ETF (Exchange Traded Funds) in die tangierten Branchenindizes investiert hat, ist gefordert, sein Portfolio zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Diverse Implikationen

MSCI und S&P stellen insgesamt sieben Änderungen am Klassifizierungssystem zur Diskussion. Einzelne Vorschläge betreffen lediglich die Granularität der Einteilung, ohne einen Sektorwechsel verschiedener Unternehmen zur Folge zu haben. Die grössten Implikationen dürfte wohl der Vorschlag mit sich bringen, die aktuell noch zum Technologiesektor zählende Sub-Industrie «Data Processing and Outsourced Services» aufzulösen und die darin enthaltenen Gesellschaften in die Sektoren Finanz respektive Industrie zu transferieren.