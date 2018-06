Volatilitätszertifikate richtig einsetzen

Ob Anlagen in Volatilität sinnvoll sind, bleibt umstritten. Letztes Jahr ist es besonders populär geworden, eine Verkaufsposition (Short) in Volatilität einzugehen. Am 5. Februar 2018 folgte jedoch das böse Erwachen: Die Volatilität schoss hoch und Short-Volatilitätszertifikate brachen 90% ein.

«Volatilität zu verkaufen, ist höchstens in einer Krise sinnvoll», sagt Salman Ahmed, Chefstratege von Lombard Odier Investment Managers. Wenn Panik ausbricht, schiesst die Volatilität in die Höhe, um anschliessend wieder zu sinken, wenn Anleger die Lage besser beurteilen können. Dieses Muster hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben, und es lässt sich mit Short-Volatilitätszertifikaten nutzen. Grundsätzliche Einwände gegen diese Anlagestrategie hat der Vermögensverwalter GMO.