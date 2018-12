Volkreiche Republik

Auf der Erde leben gut 7,5 Mrd. Menschen, davon fast jeder fünfte in China – in diesem Sinne wirkt der pleonastische Begriff «Volksrepublik» passend. Die Population von gegen 1,4 Mrd. Chinesen entspricht der addierten Bevölkerung reihenweise anderer souveräner Staaten. Die einzelnen Provinzen Chinas sind so volkreich wie manche Länder bzw. mehrere Länder zusammen. So ist etwa die Provinz Sichuan mit ihren über 80 Mio. bevölkerungsmässig so gross wie Deutschland; Hunan entspricht ungefähr dem Vereinigten Königreich, Anhui Frankreich, Liaoning Spanien. Allein die Hauptstadtregion Peking bringt es demografisch auf die Grösse von Finnland plus Norwegen plus Schweden. Die grössten Provinzen haben jedoch ein ganz anderes Kaliber: Guangdong, das industrielle Herzland um die Perlflussmündung, zählt 110 Mio. Einwohner, etwas mehr als die Philippinen, Shandong mit fast 100 Mio. etwas mehr als Vietnam. Für die Schweiz mit ihrer Bevölkerung von 8,4 Mio. gibt es keine exakte Entsprechung; Hongkong ist kleiner, die Insel Hainan (mit dem Pendant Österreich) grösser. Die Besiedelung im Westen und im Norden Chinas ist weniger dicht als im Kernland und in den Küstenregionen; so leben in der riesigen Inneren Mongolei «nur» etwa so viele Leute wie in den Niederlanden, Dänemark und Luxemburg addiert. Eine Spielerei, gewiss, doch sie veranschaulicht, was das signalisiert: Reich der Mitte.