Überraschung gelungen. Auf einer Tagung vor Führungskräften des deutschen Volkswagen-Konzerns sprach am Wochenende kein Geringerer als Elon Musk. «Volkswagen ist eine Ikone», soll der Chef des E-Auto-Pioniers den Managern des Automobilbauers gesagt haben, so berichtet es das «Handelsblatt» mit Bezug auf Teilnehmer. Dabei brilliert Tesla dort, wo die Deutschen hinwollen: in Sachen Elektromobilität und Software. Volkswagen-CEO Herbert Diess twitterte im Rückblick auf das Treffen: «Mit einem neuen Mindset und einer Revolution in unserer Zentrale in Wolfsburg können wir im neuen Wettbewerb erfolgreich sein.» Das allerdings ist einfacher gesagt als getan. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an