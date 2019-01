Voller Einsatz für den Finanzplatz Schweiz

Im Nachgang zur Krise von 2008 und den folgenden Turbulenzen auf den Finanzmärkten rief der Bundesrat 2010 das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen SIF ins Leben. Es sollte sich als Kompetenzzentrum dieser Themen annehmen. In den neun Jahren seiner Existenz hat das SIF schon drei Direktoren gesehen: Den Anfang machte Michael Ambühl, der bald an die ETH wechselte. Es folgte Jacques de Watteville, der nach drei Jahren in Pension ging. Der aktuelle Staatssekretär, Jörg Gasser, verlässt sein Amt nach weniger als drei Jahren auf Ende Februar.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.