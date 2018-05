«Vollgeld schadet der Schweiz»

Am 10. Juni stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Vollgeldinitiative ab. Würde sie angenommen, dann hätte die Schweiz in den folgenden Jahren mit schweren wirtschaftlichen Schäden zu kämpfen. Davon ist Nationalbankchef Thomas Jordan überzeugt. Dabei ist die von ihm geleitete oberste Geldbehörde des Landes Hauptnutzniesserin, wenn es nach dem Willen der Initianten geht. Jordan schmetterte den Vorstoss am Donnerstagabend in einer flammenden Rede an der Universität St. Gallen jedoch ab.

Der ganze Vorstoss sei ein «unnötiges und gefährliches Experiment».

Finanzsystem wird nicht sicherer